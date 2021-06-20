В Токио смягчат карантин из-за проведения Олимпийских игр

Власти Японии приняли решение смягчить карантинные ограничения в Токио. Ведь в столице летом будут проходить Олимпийские игры.

Уже со следующей недели в вузах страны будет разрешена продажа алкоголя. Несмотря на это, рестораны и бары должны закрываться до 20:00.

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Алкоголь можно будет купить до 19:00. Напитки будут продавать для индивидуальных посетителей или же для группы из двух человек в течение 90 минут.

Соответствующие ограничения введут и в другом крупном городе Японии – Осаке.

"Предприятиям общественного питания сложно продолжать свой бизнес без продажи алкоголя. Я прислушался к мнению многих людей и принял это трудное решение", – отметил губернатор префектуры Осака Йошимуру Хирофуми.

Проведение Олимпийских игр в Токио: что известно

Олимпийские игры в Японии должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В начале мая появилась информация, что Олимпиада-2020 может не состояться из-за пандемии.

Сейчас страна продолжает готовиться к мероприятию. Примерно 80% спортсменов-участников еще до Олимпиады должны вакцинироваться.

Также в государстве началась вакцинация сотрудников и журналистов, которые будут работать на Олимпийских и Паралимпийских играх.

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