В Токио смягчат карантин из-за проведения Олимпийских игр

Власти Японии приняли решение смягчить карантинные ограничения в Токио. Ведь в столице летом будут проходить Олимпийские игры.
Уже со следующей недели в вузах страны будет разрешена продажа алкоголя. Несмотря на это, рестораны и бары должны закрываться до 20:00.
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Алкоголь можно будет купить до 19:00. Напитки будут продавать для индивидуальных посетителей или же для группы из двух человек в течение 90 минут.Кстати! Соответствующие ограничения введут и в другом крупном городе Японии – Осаке.
"Предприятиям общественного питания сложно продолжать свой бизнес без продажи алкоголя. Я прислушался к мнению многих людей и принял это трудное решение", – отметил губернатор префектуры Осака Йошимуру Хирофуми.
Проведение Олимпийских игр в Токио: что известно
- Олимпийские игры в Японии должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- В начале мая появилась информация, что Олимпиада-2020 может не состояться из-за пандемии.
- Сейчас страна продолжает готовиться к мероприятию. Примерно 80% спортсменов-участников еще до Олимпиады должны вакцинироваться.
- Также в государстве началась вакцинация сотрудников и журналистов, которые будут работать на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Коронавирус в Японии: последние данные
- По состоянию на 20 мая всего в Японии коронавирусом заболело 782 491 человек. Из них – 14 365 инфицированных умерло, в то же время выздоровели 746 431 больной.
- За 19 мая в стране официально подтвердили более 1 600 новых случаев COVID-19 и 48 смертей в результате заражения.