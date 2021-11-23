В общем проект покинули 4 редактора ленты новостей и 2 сотрудников SMM-отдела. Зато остались 2 редакторов, 2 фотокоров, 2 сотрудников отдела SMM и 3 литературных редакторов.

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Часть команды заявила о "редакционных заданиях"

Члены команды, которые решили покинуть проект, заявили о том, что работали сверхурочно – по 360 часов в месяц, и не имели отпусков в течение долгого времени. Причинами увольнения они назвали необоснованные обвинения руководства.

Также среди причин увольнения часть команды "Букв" назвала "редакционные задания". В частности среди них – агрессивные ответы на комментарии читателей в соцсетях.

Вероятно, если не все, то большинство из вас были свидетелями агрессивного поведения якобы ЅММщика нашего издания на протяжении последних дней. Он еще рассказывал про "мамкины деньги" и то, кого из вас "не хотел отец" в комментариях под нашими сообщениями. Кто еще не понял, что этой загадочной решительной персоной был Петр Терентьев? (соучредитель "Букв" – 24 канал),

– говорится в публикации.

Однако в команде заявили, что другие "гадкие детали работы" оставят при себе и распространять не будут. Сообщение со страницы удалили, однако остались скриншоты.





Текст сообщения части "Букв", решившей покинуть проект / Скриншот

Сразу после удаления сообщения на странице "Букв" традиционно разместили новость, однако добавили цитату: "Команда "Букв" немного удивлена, что за них расписались их коллеги".

Агрессивные комментарии "Букв" / Скриншоты hromadske

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