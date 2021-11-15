Что известно о новом издании

Над новым проектом будут работать 30 бывших работников Kyiv Post. За бизнес-аспекты издания будет отвечать медиаконсалтинговая компания Jnomics Media.

К теме Kyiv Post снова возглавил канадец Люк Шенье

Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда сплочена и стремится служить вам, нашему сообществу. Сейчас мы работаем над созданием юридического лица, определяем стратегию и обеспечиваем партнерство с сообществом,

– говорится в сообщении.

Пока новое СМИ находится в стадии разработки, коллектив запускает информационный бюллетень с рассылкой новостей. Кроме того, редакция просит благотворителей о помощи.

Kyiv Post временно остановила выход: что нужно знать

8 ноября владелец газеты Аднан Киван заявил, что издание временно останавливает работу, чтобы перезапуститься.

Журналисты газеты заявили о вмешательстве в редакционную политику. Когда они выразили несогласие – их уволили.

Медийщик Севгиль Мусаева считает, что ситуация может быть обусловлена ​​давлением на Кивана со стороны Офиса Президента.

Сам Киван надеется, что до конца 2021 наберут новую команду и тираж газеты восстановится. На этот раз на 4 языках: украинском, английском, русском и арабском.

Новым гендиректором Kyiv Post стал канадец Люк Шенье, уже ранее 2 года возглавлявший издание.

Текст публикации на странице Save the Kyiv Post

Уволенная команда независимой Kyiv Post благодарна за колоссальную поддержку, которую мы получали от вас в течение этого кризиса.

Как мы знаем, на прошлой неделе Kyiv Post, прекратила свое существование. Хорошая новость в том, что мы продолжаем нести ее ценности и дух!

Сейчас мы переходим к запуску нового медиааутлета с 30 экс-работниками Kyiv Post на борту, чтобы продолжить его наследие.

Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда объединена и стремится продолжать служить вам, нашему сообществу.

Рады сообщить, что Ольга Руденко, бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post, которая 10 лет посвятила бренду, возглавит нашу редакционную команду.

Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания.

Jnomics Media, медиаконсультационная фирма, базирующаяся в Лондоне и Киеве, будет отвечать за бизнес-сторону нашего нового проекта. Мы сотрудничаем с Jnomics, поскольку считаем, что разделяем общие ценности и одинаково видим новые медиа. Основатели Jnomics – выпускники Kyiv Post, Якуб Парусинский и Дарья Шевченко. У них личная связь с командой и вдохновенно помогают нам в создании издания. Парусинский и Шевченко вступят в должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно.

Мы работаем над созданием юридического лица, определяем стратегию и обеспечиваем партнерство с нашей общиной.