Що відомо про нове видання

Над новим проєктом працюватимуть 30 колишніх працівників Kyiv Post. За бізнес-аспекти видання відповідатиме медіаконсалтингова компанія Jnomics Media.

До теми Kyiv Post знову очолив канадець Люк Шеньє

Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда згуртована і прагне служити вам, нашій спільноті. Наразі ми працюємо над створенням юридичної особи, окреслюємо стратегію та забезпечуємо партнерство з громадою,

– мовиться у повідомленні.

Поки нове ЗМІ перебуває на стадії розробки, колектив запускає інформаційний бюлетень із розсилкою новин. Крім того, редакція просить благодійників про допомогу.

Kyiv Post тимчасово зупинила вихід: що треба знати

8 листопада власник газети Аднан Ківан заявив, що видання тимчасово зупиняє роботу, аби перезапуститися.

Журналісти газети заявили про втручання у редакційну політику. Коли вони висловили спротив – їх звільнили.

Медійниця Севгіль Мусаєва вважає, що ситуація може бути зумовлена тиском на Ківана з боку Офісу Президента.

Сам Ківан сподівається, що до кінця 2021 року наберуть нову команду і тираж газети відновиться. Цього разу 4 мовами: українською, англійською, російською та арабською.

Новим гендиректором Kyiv Post став канадець Люк Шеньє, який вже раніше 2 роки очолював видання.

Текст публікації на сторінці Save the Kyiv Post

Звільнена команда незалежної Kyiv Post вдячна за колосальну підтримку, яку ми отримували від вас впродовж цієї кризи.

Як ми знаємо, минулого тижня Kyiv Post, як ми знаємо, припинила своє існування. Хороша новина в тому, що ми продовжуємо нести її цінності та дух!

Зараз ми переходимо до запуску нового медіааутлета з 30 експрацівниками Kyiv Post на борту, щоб продовжити його спадщину.

Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда об'єднана і прагне продовжувати служити вам, нашій громаді.

Раді повідомити, що Ольга Руденко, колишня заступниця головного редактора Kyiv Post, яка 10 років присвятила бренду, очолить нашу редакційну команду.

Вона візьме на себе роль головного редактора нового видання.

Jnomics Media, медіаконсультаційна фірма, що базується в Лондоні та Києві, відповідатиме за бізнес-сторону нашого нового проєкту. Ми співпрацюємо з Jnomics, оскільки вважаємо, що розділяємо спільні цінності та однаково бачимо нові медіа. Засновники Jnomics – випускники Kyiv Post, Якуб Парусинський та Дарина Шевченко. Вони мають особистий зв'язок з командою і натхненно допомагають нам у створенні видання. Парусинський та Шевченко будуть вступати на посади головного фінансового директора та головного виконавчого директора відповідно.

Наразі ми працюємо над створенням юридичної особи, окреслюємо стратегію та забезпечуємо партнерство з нашою громадою.