Толкал украинцев на измену: против вице-адмирала флота России открыли производство

Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении вице-адмирала Черноморского флота России. Первый заместитель командующего флота подстрекал украинских моряков на государственную измену.

События произошли в Севастополе в 2014 году

Инциденты, по которым возбуждено дело, произошли в марте 2014 года в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Вице-адмирал лично давил на украинских офицеров, чтобы они перешли на сторону врага. При этом украинцам угрожали оружием и применением физической силы.

Вице-адмирал лично призвал перейти на сторону России

Факты подстрекательства к госизмене обнаружили, когда работали над другим уголовным производством в отношении вице-адмирала. Это досудебное расследование вели относительно его участия в ведении российскими войсками агрессивной войны против Украины.

Уголовное производство начали по статьям – подстрекательство и государственная измена. Расследование проводит Главное следственное управление СБУ.