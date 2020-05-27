Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Толкал украинцев на измену: против вице-адмирала флота России открыли производство

- Читати новину українською
Против вице-адмирала РФ - дело за склонение украинцев к измене
Российский вице-адмирал угрожал украинским военным / Зеркало недели

Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении вице-адмирала Черноморского флота России. Первый заместитель командующего флота подстрекал украинских моряков на государственную измену.

События произошли в Севастополе в 2014 году

Инциденты, по которым возбуждено дело, произошли в марте 2014 года в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Читайте также Завербовал переводчика Гройсмана: русскому шпиону сообщили о подозрении

Вице-адмирал лично давил на украинских офицеров, чтобы они перешли на сторону врага. При этом украинцам угрожали оружием и применением физической силы.

Вице-адмирал лично призвал перейти на сторону России

Факты подстрекательства к госизмене обнаружили, когда работали над другим уголовным производством в отношении вице-адмирала. Это досудебное расследование вели относительно его участия в ведении российскими войсками агрессивной войны против Украины.

Уголовное производство начали по статьям – подстрекательство и государственная измена. Расследование проводит Главное следственное управление СБУ.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Украина – Россия Офис генпрокурора СБУ Расследования Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Путин не может больше тянуть
сегодня , 15:00 Путин не может больше тянуть
Ель Мюрид
Война за наши головы: кто платит за информацию?
сегодня , 11:30 Война за наши головы: кто платит за информацию?
Павло Казарін
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям