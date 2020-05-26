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Завербовал переводчика Гройсмана: русскому шпиону сообщили о подозрении

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Станіслав Єжов у залі суду
Станіслав Єжов у залі суду / sudreporter.org

Украинские правоохранители сообщили о подозрении разведчику РФ, который подстрекал к госизмене чиновника Кабинета Министров.

Подозреваемым является начальник оперативного отдела 74-го разведывательного центра ГУ Генштаба ВС РФ, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Важно! В сообщении ведомства имя чиновника не упоминается. Однако, вероятно, речь идет о Станиславе Ежове – переводчике экс-премьера Владимира Гройсмана.

По данным правоохранителей, в 2017 году российский разведчик завербовал украинца, занимавшего должность в правительстве. Разглашение информации, которую получал шпион, могло повредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

Чиновника Кабмина признали виновным в совершении госизмены в пользу российских спецслужб и осудили. Однако в сентябре 2019 года его в рамках обмена передали Российской Федерации.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

Переводчик Гройсмана шпионил в пользу РФ: основное

  • В декабре 2017 года СБУ разоблачила чиновника секретариата Кабмина, работавшего на российские спецслужбы.
  • Задержанным оказался Станислав Ежов, который работал в должности заместителя руководителя протокола премьер-министра Гройсмана.
  • Гройсман знал, что его переводчик работает на спецслужбы РФ – СБУ предупредила его об этом за несколько месяцев до задержания Ежова.
  • 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украина передала России 35 человек, среди них был и Станислав Ежов.
Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Офис генпрокурора Новости России
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