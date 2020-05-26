Завербовал переводчика Гройсмана: русскому шпиону сообщили о подозрении

Украинские правоохранители сообщили о подозрении разведчику РФ, который подстрекал к госизмене чиновника Кабинета Министров.

Подозреваемым является начальник оперативного отдела 74-го разведывательного центра ГУ Генштаба ВС РФ, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Важно! В сообщении ведомства имя чиновника не упоминается. Однако, вероятно, речь идет о Станиславе Ежове – переводчике экс-премьера Владимира Гройсмана.

По данным правоохранителей, в 2017 году российский разведчик завербовал украинца, занимавшего должность в правительстве. Разглашение информации, которую получал шпион, могло повредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

Чиновника Кабмина признали виновным в совершении госизмены в пользу российских спецслужб и осудили. Однако в сентябре 2019 года его в рамках обмена передали Российской Федерации.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

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