Завербував перекладача Гройсмана: російському шпигуну повідомили про підозру
Українські правоохоронці повідомили про підозру розвіднику РФ, який підбурював до держзради посадовця Кабінету Міністрів.
Підозрюваним є начальник оперативного відділу 74-го розвідувального центру ГУ Генштабу ЗС РФ, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Важливо! У повідомленні відомства ім'я посадовця не згадується. Проте, ймовірно, мовиться про Станіслава Єжова – перекладача експрем'єра Володимира Гройсмана.
За даними правоохоронців, у 2017 році російський розвідник завербував українця, який обіймав посаду в уряді. Розголошення інформації, яку отримував шпигун, могло зашкодити суверенітетові та територіальній цілісності України.
Посадовця Кабміну визнали винним у вчиненні держзради на користь російських спецслужб та засудили. Однак, у вересні 2019 року його у рамках обміну передали Російській Федерації.
Наразі у справі триває досудове розслідування.
Перекладач Гройсмана шпигував на користь РФ: основне
- У грудні 2017 року СБУ викрила посадовця секретаріату Кабміну, який працював на російські спецслужби.
- Затриманим виявився Станіслав Єжов, який працював на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Гройсмана.
- Гройсман знав, що його перекладач працює на спецслужби РФ – СБУ попередила його про це за кілька місяців до затримання Єжова.
- 7 вересня 2019 року у рамках обміну Україна передала Росії 35 осіб, серед них був і Станіслав Єжов.