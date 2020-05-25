Імовірна держзрада з боку Єрмака та Кучми: коментар СБУ про відкриття справи

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про відкриття провадження щодо можливої державної зради. Справу відкрили проти представників України на переговорах щодо Донбасу в Мінську. Прізвища фігурантів спецслужба не називає.

Що відомо про справу щодо відкриття можливої держзради з боку Єрмака та Кучми

Про це 18 травня повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович. Також парламентар оприлюднив відповідний документ. Про це повідомляє 24 канал.

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Щоправда, СБУ не назвала прізвищ фігурантів цієї справи. Натомість В’ятрович переконує, що мовиться про голову Офісу Президента Андрія Єрмака та другого українського президента Леоніда Кучму.

Він додав, що відкриття вищезазначеного провадження – це лише перший крок. Адже президент Зеленський, керівник його адміністрації Єрмак і голова СБУ Баканов – давні друзі і колеги по "Кварталу 95".

Коментар СБУ

У СБУ підтвердили надану В’ятровичем інформацію. Про мовиться у відповіді спецслужби на запит інформаційної агенції Укрінформ.

У документі, який отримали журналісти, СБУ повідомляє, що вони внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ймовірної державної зради.

Сталося це на підставі:

виконання рішення Шевченківського райсуду Києва від 23 квітня,

звернення нардепа В’ятровича від 13 березня.

Щоправда, у вищезазначеному кримінальному провадженні про підозру не повідомляли.

В СБУ додали, згідно з законом, детальні відомості досудового розслідування наразі розголошенню не підлягають.

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Про що мовиться у частині 1 статті 111 Кримінального кодексу, за якою відкрито справу? Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Тобто, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхніми представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Основне про ситуацію навколо Єрмака та Кучми