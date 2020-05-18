Імовірна відставка Єрмака: що кажуть в Офісі Президента

В Офісі Президента запевняють, що наразі відставку голови органу точно не планують. Водночас тут зазначили, що такі чутки запускають певні групи для розкачування політичного ринку.

Хто домагається відставки Єрмака та чому

За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, слабкий голова президентського офісу – мрія для різних груп впливу. Натомість Єрмак дотримується виключно жорсткого стилю управління, а це для багатьох є незручним. Таку заяву Подоляк зробив у коментарі РБК-Україна.

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"Сама суть посади Єрмака – це бути операціоністом президента, людиною, яка "розшиває" його слова вниз виконавчими вертикалями", – зауважив він.

Подоляк додав, що прекрасно розуміє причини розмов щодо відставки Єрмака. За його словами, за такими чутками традиційно стоять різні групи, що

не можуть реалізувати свої "хотілки",

які так нехитро намагаються розгойдати політичний ринок.

Зараз Єрмак займається створенням, фактично "з нуля" дієвого та ефективного президентського апарату. Щоб він мав такий вигляд, як це було ще півроку тому. Є рішення? Хто та як виконав? Цим, зрозуміло, багато хто є незадоволеним,

– наголосив Подоляк.

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Взаємини Єрмака зі співробітниками апарату президента

Водночас Подоляк переконує, що Єрмак наразі має рівні та робочі взаємини з усіма людьми, які зараз працюють в апараті президента. Немає жодних конфліктів. І в Офісі практикують логічне вертикальне підпорядкування, а не якісь підкилимні течії.

Зокрема, з першим заступником голови ОПУ Сергієм Трофімовим у Єрмака – точно рівні та робочі взаємини. Ніяких непорозумінь, про які часто говорять, особливо на якихось анонімних каналах, немає. Більш того, навіть якщо виникнуть якісь нюанси, то справедливий арбітр – президент", – зазначив радник голови ОПУ.

Щоправда, інформацію про те, що Трофімов нібито найняв якусь команду для свого медіа-просування, Подоляк коментувати не захотів. Він назвав це "пустопорожніми розмовами".

Впевнений, що головна функція Офісу – не інтриги, а тільки максимально повно та докладно інформувати президента і комунікувати ухвалені ним рішення. Думаю, весь апарат є налаштованим саме на це. Без бажання витрачати час на власний піар,

– підсумував представник ОПУ.

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Факти з біографії Андрія Єрмака: коротко

Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Офісу Президента 11 лютого. Замінив він Андрія Богдана. Останнього підозрюють у підкилимних іграх проти чинного керівника ОПУ.

Раніше в ОПУ Єрмак займався усіма питаннями, пов'язаними з міжнародною політикою. Зокрема, він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.

Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

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