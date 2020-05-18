Вероятная отставка Ермака: что говорят в Офисе Президента
В офисе Президента уверяют, что сейчас отставку главы органа точно не планируют. В то же время здесь отметили, что такие слухи запускают определенные группы для раскачивания политического рынка.
Хто домагається відставки Єрмака та чому
За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, слабкий голова президентського офісу – мрія для різних груп впливу. Натомість Єрмак дотримується виключно жорсткого стилю управління, а це для багатьох є незручним. Таку заяву Подоляк зробив у коментарі РБК-Україна.
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"Сама суть посади Єрмака – це бути операціоністом президента, людиною, яка "розшиває" його слова вниз виконавчими вертикалями", – зауважив він.
Подоляк додав, що прекрасно розуміє причини розмов щодо відставки Єрмака. За його словами, за такими чутками традиційно стоять різні групи, що
- не можуть реалізувати свої "хотілки",
- які так нехитро намагаються розгойдати політичний ринок.
Зараз Єрмак займається створенням, фактично "з нуля" дієвого та ефективного президентського апарату. Щоб він мав такий вигляд, як це було ще півроку тому. Є рішення? Хто та як виконав? Цим, зрозуміло, багато хто є незадоволеним,
– наголосив Подоляк.
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Взаємини Єрмака зі співробітниками апарату президента
Водночас Подоляк переконує, що Єрмак наразі має рівні та робочі взаємини з усіма людьми, які зараз працюють в апараті президента. Немає жодних конфліктів. І в Офісі практикують логічне вертикальне підпорядкування, а не якісь підкилимні течії.
Зокрема, з першим заступником голови ОПУ Сергієм Трофімовим у Єрмака – точно рівні та робочі взаємини. Ніяких непорозумінь, про які часто говорять, особливо на якихось анонімних каналах, немає. Більш того, навіть якщо виникнуть якісь нюанси, то справедливий арбітр – президент", – зазначив радник голови ОПУ.
Щоправда, інформацію про те, що Трофімов нібито найняв якусь команду для свого медіа-просування, Подоляк коментувати не захотів. Він назвав це "пустопорожніми розмовами".
Впевнений, що головна функція Офісу – не інтриги, а тільки максимально повно та докладно інформувати президента і комунікувати ухвалені ним рішення. Думаю, весь апарат є налаштованим саме на це. Без бажання витрачати час на власний піар,
– підсумував представник ОПУ.
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Факти з біографії Андрія Єрмака: коротко
- Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Офісу Президента 11 лютого. Замінив він Андрія Богдана. Останнього підозрюють у підкилимних іграх проти чинного керівника ОПУ.
- Раніше в ОПУ Єрмак займався усіма питаннями, пов'язаними з міжнародною політикою. Зокрема, він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.
- Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.
- Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".
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