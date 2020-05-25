Вероятна госизмена со стороны Ермака и Кучмы: комментарий СБУ об открытии дела

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства относительно возможной государственной измены. Дело открыли против представителей Украины на переговорах по Донбассу в Минске. Фамилии фигурантов спецслужба не называет.

Что известно о деле по открытию возможной госизмены со стороны Ермака и Кучмы

Об этом 18 мая сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Также парламентарий обнародовал соответствующий документ. Об этом сообщает 24 канал.

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Правда, СБУ не назвала фамилий фигурантов этого дела. Однако Вятрович убеждает, что говорится о главе Офиса Президента Андрее Ермаке и втором украинском президенте Леониде Кучме.

Он добавил, что открытие вышеупомянутого производства – это только первый шаг. Ведь президент Зеленский, руководитель его администрации Ермак и глава СБУ Баканов – давние друзья и коллеги по "Кварталу 95".

Комментарий СБУ

В СБУ подтвердили предоставленную Вятровичем информацию. Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос информационного агентства Укринформ.

В документе, который получили журналисты, СБУ сообщает, что они внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможной государственной измены.

Произошло это на основании:

выполнения решения Шевченковского райсуда Киева от 23 апреля,

обращения нардепа Вятровича от 13 марта.

Правда, в вышеупомянутом уголовном производстве о подозрении не сообщалось.

В СБУ добавили, согласно закону, детальные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат.

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О чем говорится в части 1 статьи 111 Уголовного кодекса, по которой открыто дело?Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. То есть, переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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