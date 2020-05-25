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Вероятна госизмена со стороны Ермака и Кучмы: комментарий СБУ об открытии дела

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СБУ подтвердила открытие дела о возможной госизмене со стороны Ермака и Кучмы
СБУ подтвердила открытие дела о возможной госизмене со стороны Ермака и Кучмы / Коллаж 24 канала

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства относительно возможной государственной измены. Дело открыли против представителей Украины на переговорах по Донбассу в Минске. Фамилии фигурантов спецслужба не называет.

Что известно о деле по открытию возможной госизмены со стороны Ермака и Кучмы

Об этом 18 мая сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Также парламентарий обнародовал соответствующий документ. Об этом сообщает 24 канал.

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Правда, СБУ не назвала фамилий фигурантов этого дела. Однако Вятрович убеждает, что говорится о главе Офиса Президента Андрее Ермаке и втором украинском президенте Леониде Кучме.

Он добавил, что открытие вышеупомянутого производства – это только первый шаг. Ведь президент Зеленский, руководитель его администрации Ермак и глава СБУ Баканов – давние друзья и коллеги по "Кварталу 95".

Комментарий СБУ

В СБУ подтвердили предоставленную Вятровичем информацию. Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос информационного агентства Укринформ.

В документе, который получили журналисты, СБУ сообщает, что они внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможной государственной измены.

Произошло это на основании:

  • выполнения решения Шевченковского райсуда Киева от 23 апреля,
  • обращения нардепа Вятровича от 13 марта.

Правда, в вышеупомянутом уголовном производстве о подозрении не сообщалось.

В СБУ добавили, согласно закону, детальные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат.

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О чем говорится в части 1 статьи 111 Уголовного кодекса, по которой открыто дело?Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. То есть, переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Основное о ситуации вокруг Ермака и Кучмы

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировали создать так называемый Консультативный совет. Участие в нем должны принимать представители Украины и оккупированных территорий Донбасса.
  • Идея о создании органа принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Он присутствовал на вышеуказанном заседании в Минске. Также Украину там представлял Леонид Кучма.
  • Консультативный совет вызвал большое возмущение как со стороны общественности, так и политиков.
  • Однако, ни 25-го, ни 26 марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от такой инициативы.
  • 31 марта Ермак отмечал, что консультации с международными партнерами по созданию так называемого консультативного совета продолжаются.
  • В то же время общественный совет при МИД предложила альтернативный сценарий – назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По ее мнению, это позволило бы избежать скрытого признания со стороны оккупантов на Донбассе.
  • 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопросы работы Консультативного совета нарушал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Андрей Ермак Минские договоренности СБУ
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