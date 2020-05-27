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Штовхав українців на зраду: проти віцеадмірала флоту Росії відкрили провадження

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Щодо віце-адмірала РФ почали справу за підбурення до зради українців
Російський віцеадмірал погрожував українським військовим / Главком

Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження щодо віцеадмірала Чорноморського флоту Росії. Перший заступник командувача флоту підбурював українських моряків на державну зраду.

Події відбулись у Севастополі у 2014 році

Інциденти, щодо яких порушили справу, відбулись у березні 2014 року у Севастополі. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Віцеадмірал особисто тиснув на українських офіцерів, щоб вони перейшли на бік ворога. При цьому українцям погрожували зброєю та застосуванням фізичної сили.

Віцеадмірал особисто закликав перейти на бік Росії

Факти підбурення до держзради виявили, коли працювали над іншим кримінальним провадженням щодо віцеадмірала. Це досудове розслідування вели щодо його участі у веденні російськими військами агресивної війни проти України.

Кримінальне провадження розпочали за статтями – підбурення та державна зрада. Розслідування проводить Головне слідче управління СБУ.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Україна – Росія Офіс генпрокурора СБУ Розслідування Новини Росії
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