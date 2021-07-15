Только "Батькивщина" и ОПЗЖ не поддержали отставку Авакова

Парламент 15 сентября одобрил увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова. Голосов хватило, однако 2 фракции, "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", не поддержали отставку.

Против отставки Авакова выступили 7 нардепов, 17 – воздержались, а 36 – не голосовали. Преимущественно это представители "Батькивщины" или ОПЗЖ.

Кстати Рада проголосовала за отставку Авакова

Как это объясняют фракции

Нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич сказал, что партия не участвовала в назначении Авакова на должность. Фракция не голосовала также и за отставку. По словам Бурмича, это потому, что такие должности должны занимать представители оппозиционных сил.

Депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев отметил, что фракция не голосовала ни за правительство Шмыгаля, ни за правительство Гончарука. Он даже сказал, что Аваков в 2014 году был среди тех, кто спас страну.

Но вы решили его сдать – вопрос к вам. Вы даже его не заслушиваете – вопрос к вам,

– заявил Соболев.



Голосование по фракциям / Скриншот с видео

Что надо знать об отставке Авакова