Соответствующую информацию Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал во время выступления в Украинском доме в Давосе. Это случилось 23 мая – на 89-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Зеленский заверил, что у власти есть план на случай убийства кого-то из руководства государства

Зеленский назвал условие, при котором готов говорить с Путиным

Владимир Зеленский рассказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Однако только тогда, когда будет обсуждаться завершение войны.

Ведь приостановка войны, которую Россия начала против Украины, не произойдет без встречи с президентом России. Все потому, что у них такая структура принятия решений в государстве – без Путина ничего не решается.

Владимир Зеленский добавил, что после всего, что россияне сделали в Украине больших желаний к этим встречам, точно нет. Также пояснил, что у него нет и не будет большого желания встречаться и с посредниками.

Поэтому я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом России. И только в том случае, если вопрос на столе будет один – прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить,
– объяснил Зеленский.

Добавил, что любая война завершается дипломатией. Добавил также, что для украинцев война завершится и страданиями многих семей, и потерей большого количества людей, большими потерями родных и близких, а также будет трагедией родителей, переживших своих детей.

Последние заявления президента Украины о войне

Смотрите также – вечернее обращение Зеленского за 23 мая: видео