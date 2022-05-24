Відповідну інформацію Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів під час виступу в Українському домі в Давосі. Це трапилось 23 травня – на 89 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський назвав умову, за якої готовий говорити з Путіним

Володимир Зеленський розповів, що він готовий зустрітись з Володимиром Путіним. Проте тільки тоді, коли на них обговорюватиметься завершення війни.

Адже припинення війни, яку Росія почала проти України, не відбудеться без зустрічі з президентом Росії. Адже у них така така структура ухвалення рішень в державі, – без Путіна нічого не вирішується.

Володимир Зеленський додав, що після всього, що росіяни зробили в Україні великих бажань до цих зустрічей точно немає. Також Володимир Зеленський пояснив, що він не має та не матиме великого бажання зустрічатись з посередниками.

Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із Росії, крім як з президентом Росії. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити,

– пояснив Зеленський.

Додав, що будь-яка війна завершується дипломатією. Додав також, що для українців війна завершиться також і стражданнями багатьох сімей, і втратою великої кількості людей, великими втратами рідних та близьких, а також буде трагедією батьків, які пережили своїх дітей.

Зверніть увагу! 21 травня Володимир Зеленський пояснював під час інтерв'ю, що війна закінчиться за столом переговорів, а її підсумки будуть оформлені дипломатично. Президент України запевнив, що мета розмови з Володимиром Путіним залежатиме від часу її проведення.

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