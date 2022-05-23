Глава держави зауважив, що наразі кожен українець та кожна українка повинні працювати для перемоги. Про це повідомляє 24 канал.

До теми У росіян на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас, – Зеленський

Як допомогти Україні перемогти

Люди, які перебувають у тилу, можуть допомагати армії, а також допомагати інформаційно. Він наголосив, що кожен голос має значення.

Щоб перемогти, ми маємо – кожен і кожна – працювати для цього. Зокрема й ті, хто в тилу. Допомагайте армії. Захищайте потреби нашої держави на всіх міжнародних майданчиках, до яких маєте доступ, у спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями та знайомими за кордоном. Кожен голос має значення,

– заявив Володимир Зеленський.

Головне з промови Володимира Зеленського за 23 травня: коротко

Такої війни, яку Росія розв'язала проти України, не було на Європейському континенті вже 77 років.

Рятувальники завершили розбирати завали у Десні на Чернігівщині, куди окупанти пустили 4 ракети. Внаслідок дій росіян – 87 загиблих.

Від 24 лютого Росія завдала по Україні 1 474 ракетні удари, використавши 2 275 різних ракет. В основному окупанти гатили по цивільних об'єктах. Також за цей час було понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів.

Усі міжнародні партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії захищає цінності усіх країн вільного світу, тому Україна має право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім на отримання зброї.

Найгірша ситуація на Донбасі . Найбільшу активність росіяни зосередили на напрямках Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк. Окупанти стирають все на своєму шляху.

. Найбільшу активність росіяни зосередили на напрямках Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк. Окупанти стирають все на своєму шляху. Найближчі тижні війни будуть дуже складними . До цього потрібно бути готовими, оскільки альтернативи немає. Тому потрібно бути сильними й продовжувати боротися.

. До цього потрібно бути готовими, оскільки альтернативи немає. Тому потрібно бути сильними й продовжувати боротися. Увечері Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 161 військовослужбовця Збройних Сил України. На жаль, 42 отримали відзнаки посмертно. Окрім цього, 21 травня у Маріїнському палаці президент вручив ордени "Золота Зірка" воїнам та рідним тих Героїв, які відзначені цією нагородою посмертно.

Важливо Зеленський передав нагороду сестрі матроса Скакуна, який ціною життя підірвав Генічеський міст

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