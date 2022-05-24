Під час брифінгу в Українському домі в Давосі Володимир Зеленський наголосив, що Україна – парламентсько-президентська республіка, тож, як би це не звучало, українська влада підготувалася до будь-якої втрати.
До теми Якщо ми впадемо, Росія піде далі, – Зеленський виступив в Українському домі у Давосі
План України на випадок вбивства когось із керівництва
Президент запевнив, що керувати державою буде кому у будь-якому випадку. Зокрема Кабінет міністрів України розділили на 2 окремі частини.
Згідно з нашим законодавством є кому управляти державою. Ми були підготовлені й розділені, я, прем'єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів,
– розповів Зеленський.
Журналісти декілька разів ставили президенту питання, чи є план на випадок, якщо окупанти таки змогли б скоїти замах на Володимира Зеленського, оскільки такі спроби вже були.
Переважно глава держави віджартовувався. Й навіть згадав кінострічку "День бабака", у якій головний герой щоранку прокидається в одну й ту саму дату.
Стільки намагань, люди витрачали сили й гроші… Я вже готовий їм і допомогти.. Але зранку я просинаюсь і просинаюсь. Тому до цього ставлюсь філософськи,
– пожартував Зеленський.
Він так і не розкрив журналістам, що вигадала українська влада на теоретичний випадок втрати глави держави. Але наголосив, що така загроза залишається щодня.
Але поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю,
– знову пожартував президент.
Що відомо про спроби росіяни "прибрати" керівництво держави:
- У перший тиждень війни на Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху. США та інші країни пропонували евакуювати президента та його команду з Києва, щоб допомогти їм створити уряд у вигнанні, але глава держави відмовився, попросивши зброю.
- У перші години повномасштабного вторгнення російські ударні групи спустилися з парашутами до центру Києва. Навколо урядового кварталу почалися перестрілки. Охоронці вимкнули світло та привезли для Зеленського й десятка його помічників бронежилети й автомати. Тієї ночі окупанти двічі намагалися штурмувати Офіс Президента. Окрім глави держави, там перебували його дружина та діти.
- На початку березня секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи "кадирівців", які планували вбити Володимира Зеленського. Він також повідомив, що інформацію "злили" представники російського ФСБ, які не хотіли брати в цьому участь.
- Наприкінці того ж місяця радник міністра оборони Маркіян Лубківський заявив, що ПВК "Вагнер" готувала замах проти українського керівництва – президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що замахи готувались ще на трьох народних депутатів.
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