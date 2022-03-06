Поздравляем их "деда мороза", – генерал-майор СБУ о том, как похолодание сыграет на руку ВСУ

В Украине прогнозируют похолодание. Однако не стоит расстраиваться, ведь снижение температуры воздуха только сыграет на руку Вооруженным силам Украины в войне с оккупантами.

Об этом в эфире 24 канала сказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун. По его словам, россиянам будет сложно воевать в таких условиях.

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"Представьте этих чудовищ, которые 5 – 10 дней не имеют нормальной еды, разве если что-то украли. Нет нормальных мест, где можно переночевать. Постоянно испуганы и не могут огонь разжечь", – заметил генерал-майор.

Он заверил, что такая стрессовая ситуация для оккупантов только сыграет на руку украинским военным.

Нам обещают морозы до 10 градусов ночью, а на севере Украины, возможно, и больше. Поэтому я только поздравляю того их "Деда мороза", который нам поможет,

– подчеркнул Ягун.

Почему для ВСУ морозы не страшны

Ягун пояснил, что украинских военных поддерживает вся страна.

"Есть множество волонтеров, в любой дом зашел – там тебя если не накормили, то напоили теплой водой точно, с ними ничего не случится", – отметил генерал-майор.

Ягун о войне России с Украиной: смотрите видео

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