Только руины, – военный журналист рассказал о ситуации в Рубежном, Марьинке и Попасной
Из-за постоянных обстрелов врага из артиллерии и авиации некоторые украинские города превратились в руины. В частности, на Донбассе населенные пункты, где продолжаются активные бои, фактически полностью уничтожены.
Об этом в эфире 24 канала заявил военный корреспондент Евгений Назаренко, который видел последствия жутких обстрелов в Луганской и Донецкой областях.
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По его словам, городов Рубежное, Попасная и Марьинка уже фактически не осталось, оккупанты разрушили их полностью. Там не осталось ни одного уцелевшего здания, поэтому города превратились в руины.
Таких городов уже нет, нет ни одного здания, есть только руины,
– подчеркнул Назаренко.
На границах разрушенных городов Луганщины есть линия обороны, где расположены позиции украинской и вражеской армии. Ситуация на Донбассе остается сложной.
Как пояснил военный корреспондент, Вооруженные Силы Украины держат оборону даже в уничтоженных городах, хотя оккупанты пытаются прорываться. Впрочем, у врага нет никакого успеха на Донбассе.
Какая ситуация на Донбассе по состоянию на 17 апреля: смотрите видео