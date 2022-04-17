Только руины, – военный журналист рассказал о ситуации в Рубежном, Марьинке и Попасной

Из-за постоянных обстрелов врага из артиллерии и авиации некоторые украинские города превратились в руины. В частности, на Донбассе населенные пункты, где продолжаются активные бои, фактически полностью уничтожены.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный корреспондент Евгений Назаренко, который видел последствия жутких обстрелов в Луганской и Донецкой областях.

К теме Россияне прорываются с оккупированных территорий Луганщины, – военный корреспондент

По его словам, городов Рубежное, Попасная и Марьинка уже фактически не осталось, оккупанты разрушили их полностью. Там не осталось ни одного уцелевшего здания, поэтому города превратились в руины.

Таких городов уже нет, нет ни одного здания, есть только руины,

– подчеркнул Назаренко.

На границах разрушенных городов Луганщины есть линия обороны, где расположены позиции украинской и вражеской армии. Ситуация на Донбассе остается сложной.

Как пояснил военный корреспондент, Вооруженные Силы Украины держат оборону даже в уничтоженных городах, хотя оккупанты пытаются прорываться. Впрочем, у врага нет никакого успеха на Донбассе.

Какая ситуация на Донбассе по состоянию на 17 апреля: смотрите видео