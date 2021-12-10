О своих планах Саакашвили рассказал в первом интервью во время заключения. Ответы политик давал письменно.
К теме Произошло невозможное, – Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия
Политик планирует помогать Грузии и Украине
Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше,
– отметил Саакашвили.
Политик отметил, что 18 лет жизни провел в Украине, при этом он остается грузином и "гордым носителем украинского паспорта". Саакашвили сказал, что его приглашают помочь с реформами в несколько стран Азии и Африки.
Саакашвили призвал украинцев приобщаться к платформе по его освобождению
Экс-президент подчеркнул, что в Грузии многие активисты создали платформу, которая борется за его освобождение. Он призвал украинцев приобщаться к этой инициативе.
Читайте также Саакашвили не сможет звонить ближайшие 2 месяца: адвокат назвал решение смешным
Главное о заключении Саакашвили в Грузии:
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября накануне первого тура местных выборов.
- Его сразу же задержали в Батуми, ведь против политика в Грузии возбудили сразу несколько дел.
- Политик объявил голодовку. Состояние его здоровья значительно ухудшилось.
- Экс-президент прекратил голодать лишь 20 ноября – когда его перевели в военный госпиталь в Гори.
О борьбе Саакашвили в Грузии – смотрите в "Теории заговора":