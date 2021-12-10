О своих планах Саакашвили рассказал в первом интервью во время заключения. Ответы политик давал письменно.

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Политик планирует помогать Грузии и Украине

Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше,

– отметил Саакашвили.

Политик отметил, что 18 лет жизни провел в Украине, при этом он остается грузином и "гордым носителем украинского паспорта". Саакашвили сказал, что его приглашают помочь с реформами в несколько стран Азии и Африки.

Саакашвили призвал украинцев приобщаться к платформе по его освобождению

Экс-президент подчеркнул, что в Грузии многие активисты создали платформу, которая борется за его освобождение. Он призвал украинцев приобщаться к этой инициативе.

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Главное о заключении Саакашвили в Грузии:

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября накануне первого тура местных выборов.

Его сразу же задержали в Батуми, ведь против политика в Грузии возбудили сразу несколько дел.

Политик объявил голодовку. Состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Экс-президент прекратил голодать лишь 20 ноября – когда его перевели в военный госпиталь в Гори.

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