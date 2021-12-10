Про свої плани Саакашвілі розповів у першому інтерв'ю під час ув'язнення. Відповіді політик давав письмово.

До теми Сталося неможливе, – Саакашвілі розповів, чому повернувся до Грузії після 8 років відсутності

Політик планує допомагати і Грузії, і Україні

Як тільки я зможу подорожувати, я, звичайно, прилечу додому до Києва. А так я допомагатиму і Грузії, і Україні. Наші долі нероздільні, а для мене ще більше,

– зазначив Саакашвілі.

Політик зауважив, що 18 років життя провів в України, при цьому він залишається грузином та "гордим носієм українського паспорта". Саакашвілі сказав, що його запрошують допомогти з реформами у кілька країн Азії та Африки.

Саакашвілі закликав українці долучатись до платформи з його звільнення

Експрезидент наголосив, що в Грузії багато активістів створили платформу, яка бореться за його звільнення. Він закликав українців долучатись до цієї ініціативи.

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Головне про ув'язнення Саакашвілі в Грузії:

Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії 1 жовтня напередодні першого туру місцевих виборів.

Його одразу ж затримали у Батумі, адже проти політика в Грузії порушили одразу кілька справ.

Політик оголосив голодування. Стан його здоров'я значно погіршився.

Експрезидент припинив голодувати лише 20 листопада – коли його перевели до військового госпіталю в Горі.

Про боротьбу Саакашвілі у Грузії – дивіться у "Теории заговора":