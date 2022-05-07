Только ВСУ и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером 7 мая традиционно обратился к украинцам. Президент отметил, что минувшей ночью российская армия использовала ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды.

Зеленский отметил, что ракета была направлена ​​на музей философа и поэта, который жил в XVIII веке. Президент напомнил, как Сковорода учил людей, что такое подлинное христианское отношение к жизни, а также – как узнать себя.

Важно Мы готовим второй этап эвакуации из Азовстали, в частности вывод военных, – Зеленский

"Что же, похоже, это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что до прицельных ракетных ударов по музеям даже не каждый террорист додумается. Однако такая армия воюет против Украины. Вот что Россия хочет принести и в другие страны Европы.

Зеленский добавил, что на 7 мая российские захватчики разрушили или повредили почти две сотни объектов культурного наследия.

"Невозможно раз и навсегда победить зло"

Президент заявил, что 7 мая Россия нанесла ракетный удар по Одессе – городу, где фактически каждая улица имеет свой памятник, что-то историческое. В то же время для русской армии эта ценность не имеет никакого значения. Захватчики хотят только убивать и разрушать. Им все равно, что именно уничтожать: Одессу, Харьковщину или Донбасс.

Только Вооруженные Силы и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие. Это варварство, которое имеет ракеты, но ничего из того, что делает людей людьми,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского за 7 мая: смотрите видео