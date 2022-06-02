В общей сложности пострадали жители восьми разных населенных пунктов. Подробно об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Заметьте Самая сложная ситуация в Луганской области, кафиры пытаются вытеснить подразделения ВСУ, – Залужный
Где именно погибли гражданские
Число пострадавших за эти сутки составляет 9 человек. Им всем постарались начать оказывать медицинскую помощь как можно скорее. Также один человек, которому оказывали помощь в Константиновке, пострадал в Луганской области.
Россия убивает гражданских! За каждое преступление будет наказание,
– подчеркнул глава ОВА.
Что касается убитых русскими, то они были жителями разных сел и городов:
- Соледарь;
- Нью-Йорке;
- Татьяновка;
- Лиман.
Карта обстрелов Донецкой области / Изображение с телеграммы Павла Кириленко
Другой обстрел начала лета
Также 1 июня россияне продолжили атаковать Николаев. Их снаряды попадали в по меньшей мере 6 домов – 2 многоэтажки, 4 частные . Также в городе было разрушено в этот день несколько хозяйственных помещений.
К сожалению, в результате циничной атаки жилых кварталов есть жертвы и раненые. На начало следующей воды в части города не было газа и света.
Накануне был трагический обстрел лавры
30 мая российские оккупационные войска в очередной раз начали готовить о Свято-Успенской Святогорской Лавре Донецкой области. В результате обстрела погибли несколько человек – двое монахов и монахиня. Также в результате атаки пострадали трое монахов.
Во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры,
– рассказал впоследствии митрополит Илларион.
Однако важно отметить, что пока неизвестно количество пострадавших среди верующих. Это обусловлено тем, что связь с этой лаврой уже долгое время отсутствует. Ранее лавру обстреливали 12 марта и 4 мая.
В марте СБУ показала видео обстрелянной лавры: смотрите видео