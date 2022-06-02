Загалом постраждали жителі восьми різних населених пунктів. Детальніше про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Де саме загинули цивільні

Кількість постраждалих за цю добу становить 9 людей. Їм усім постаралися почати надавати медичну допомогу якнайшвидше. Також одна людина, якій надавали допомогу в Костянтинівці, постраждала на Луганщині.

Росія вбиває цивільних! За кожен злочин буде кара,

– наголосив голова ОВА.

Щодо вбитих росіянами, то вони були жителями різних сіл і міст:

Соледар;

Нью-Йорку;

Тетянівка;

Лиман.

Важливо! Загалом від 24 лютого загинув 461 мирний житель Донеччини. А 1202 людини зазнали поранень. Проте ці цифри не можна вважати повними, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Карта обстрілів Донецької області / Зображення з телеграму Павла Кириленка

Інший обстріл початку літа

Також 1 червня росіяни продовжили атакувати Миколаїв. Їхні снаряди влучали влучили в щонайменше 6 будинків – 2 багатоповерхівки, 4 приватні. Також у місті були зруйновані в цей день кілька господарських приміщень.

На жаль, внаслідок цинічної атаки житлових кварталів є жертви та поранені. Станом на початок наступної води в частині міста не було газу та світла.

Напередодні був трагічний обстріл лаври

30 травня російські окупаційні війська вкотре почали гатити про Свято-Успенській Святогірській Лаврі, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули кілька людей – двоє монахів та черниця. Також внаслідок атаки постраждали троє ченців.

Під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври,

– розповів згодом митрополит Іларіон.

Проте важливо зазначити, що наразі невідома кількість постраждалих серед вірян. Це зумовлено тим, що зв'язок із цією лаврою вже тривалий час відсутній. Раніше цю лавру обстрілювали 12 березня та 4 травня.

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