Саме тому Україна повинна якомога швидше перейти на зброю зразка НАТО. Про це Валерій Залужний розповів 1 червня під час розмови з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.
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На Луганщині ситуація найважча
Валерій Залужний розповів французькому колезі, що бойові дії в Україні ведуться майже на всіх напрямках.
Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції мають комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій,
– розповів Залужний.
Пригадав також, що зберегти життя наших людей та наші території можна, перевівши нашу армію на озброєння НАТівського зразка.
Окрім того, під час спілкування з Тьєрі Бюркаром Головнокомандувач ЗСУ подякував Франції за надану допомогу та підтримку.
"Також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка", – пояснив Залужний.
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- 1 червня на Львівщині люди чули вибухи. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що окупанти ракетами атакували об'єкт транспортної інфраструктури у Стрийському районі. Станом на вечір 1 червня було 5 поранених.
- Окрім того, в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ворог збільшив до 3 кількість кораблів у Чорному морі. На жаль, досі є загроза ракетних ударів ворога з моря та з повітря, а також з тимчасово окупованих територій та з Росії.
- На Донеччині та Луганщині ЗСУ відбили 13 ворожих атак. Відомо, що ще на 2 локаціях тривали запеклі бої. Протягом доби 1 червня наші військовослужбовці знищили 2 танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин, 4 ворожих автомобілі.
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