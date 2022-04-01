Только за час из Беларуси выпустили 15 ракет в сторону Украины, – белорусский оппозиционер

Российские военные активно передвигаются по территории Беларуси. Люди видят колонны техники в Гомеле.

Об этом в эфире 24 канала сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он отметил, что, возможно, оккупанты хотят создать иллюзию отвода войск в сторону России.

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"Вместе с ними истребители и вертолеты. У русских много поврежденной техники. Она прострелена. Российские солдаты деморализованы. Это видно даже по количеству купленного алкоголя в Беларуси. Нормы продаж спиртного за месяц превысили норму за год", – сказал Латушко.

Партизаны продолжают рельсовую войну

По словам белорусского деятеля, увеличивается количество раненых в первую очередь из Чернобыльской зоны, получивших облучение. Их направили в Гомельский радиационный центр.

То есть, передислокация есть, но если следить за телеграм-каналом, который создали оппозиционные белорусские силы, то только за последний час из Беларуси выпустили примерно 15 ракет в сторону Украины. Это ужасно,

– сказал Латушко.

Он добавил, что эти преступления фиксируют партизаны. Хотя они не могут противодействовать ракетам, но продолжают рельсовую войну. Оппозиционер отметил, что есть массовые задержания и подозревают 38 человек.

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