Об этом сообщил руководитель "Украинской команды", запустившей проект "Тепло на фронт", Артур Палатный.

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"Враг напрасно рассчитывал запугать украинцев. Безумный бункерный дед только нас разозлил! Вооруженные силы Украины продолжают свое героическое наступление, а украинцы еще больше помогают нашим героям. В ответ на массированную ракетную атаку Волонтерский штаб "Украинская команда" начал сбор на хотпаки и другие средства обогрева для наших защитников. Несмотря на массовые обстрелы россиянами территории Украины, всего за день украинцы перечислили почти 1 млн гривен", – заявил Палатный.

Он также отметил, что сбор продолжается.

Остается собрать еще 1 миллион, чтобы согреть военных на передовой! Согреем наших! Отомстим за нашу святую землю и за каждого украинца! Устроим врагам ад! И обязательно победим!

– подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Обращение Артура Палатного к украинцам: смотрите видео