Про це повідомив керівник "Української команди", яка запустила проєкт "Тепло на фронт", Артур Палатний.

До теми Влаштуємо ворогам пекло, – "Українська команда" після російського терору відкрила новий збір

"Ворог даремно розраховував залякати українців. Божевільний бункерний дід лише нас розлютив! Збройні Сили України продовжують свій героїчний наступ, а українці ще більше допомагають нашим героям. У відповідь на масовану ракетну атаку Волонтерський штаб "Українська команда" розпочав збір на хотпаки та інші засоби обігріву для наших захисників. Незважаючи на масові обстріли росіянами території України, лише за день українці перерахували майже 1 мільйон гривень", – заявив Палатний.

Він також зазначив, що збір продовжується.

Залишається зібрати ще 1 мільйон, щоб зігріти військових на передовій! Зігріємо наших! Помстимося за нашу святу землю і за кожного українця! Влаштуємо ворогам пекло! І обов'язково переможемо!

– наголосив керівник "Української команди".

Долучитися до збору можна за посиланням.

Звернення Артура Палатного до українців: дивіться відео