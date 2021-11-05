В Национальном координационном центре кибербезопасности сообщили, что в частном секторе также обнаружили 8634 кибератаки. Об этом свидетельствуют данные платформы автоматизированного обмена индикаторами MISP.
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Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил: оперативный обмен информацией и данными между частным и государственным секторами по киберинцидентам является приоритетом для всех структур по сфере киберзащиты.
СНБО провел совещание
- СНБО 25 октября провел совещание Национального координационного центра. Темой стал вопрос защиты топливно-энергетического комплекса Украины от российских кибератак.
- Приоритетом было создание отраслевого центра кибербезопасности при Министерстве энергетики.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "мы находимся в состоянии войны с Россией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру являются одним из ее методов".
- Кроме того, во время совещания обсудили вопросы создания в Украине кибервойск и подготовки необходимого законопроекта.