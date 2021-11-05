В Национальном координационном центре кибербезопасности сообщили, что в частном секторе также обнаружили 8634 кибератаки. Об этом свидетельствуют данные платформы автоматизированного обмена индикаторами MISP.

Заметьте США объявили миллионное вознаграждение за данные о хакерах, связанных с Россией

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил: оперативный обмен информацией и данными между частным и государственным секторами по киберинцидентам является приоритетом для всех структур по сфере киберзащиты.

Заметьте! В Киеве 4 ноября провели национальный кластер кибербезопасности на тему "Национальная стратегия кибербезопасности 2021 – 2025".

СНБО провел совещание