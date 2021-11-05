У Національному координаційному центрі кібербезпеки повідомили, що у приватному секторі також виявили 8634 кібератаки. Про це свідчать дані платформи автоматизованого обміну індикаторами MISP.

Зауважте США оголосили мільйонну винагороду за дані про хакерів, пов'язаних з Росією

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив: оперативний обмін інформацією та даними між приватним і державним секторами щодо кіберінцидентів є пріоритетом для всіх структур зі сфері кіберзахисту.

Зауважте! У Києві 4 листопада провели національний кластер кібербезпеки на тему "Національна Стратегія Кібербезпеки 2021 – 2025".

РНБО провело нараду