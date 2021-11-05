У Національному координаційному центрі кібербезпеки повідомили, що у приватному секторі також виявили 8634 кібератаки. Про це свідчать дані платформи автоматизованого обміну індикаторами MISP.
Зауважте США оголосили мільйонну винагороду за дані про хакерів, пов'язаних з Росією
Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив: оперативний обмін інформацією та даними між приватним і державним секторами щодо кіберінцидентів є пріоритетом для всіх структур зі сфері кіберзахисту.
РНБО провело нараду
- РНБО 25 жовтня провела нараду Національного координаційного центру. Темою стало питання захисту паливно-енергетичного комплексу України від російських кібератак.
- Пріоритетом було створення галузевого центру кібербезпеки при Міністерстві енергетики.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "ми перебуваємо у стані війни з Росією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів".
- Окрім того, під час наради обговорили питання створення в Україні кібервійськ та підготовки необхідного законопроєкту.