Только украинцы смогут покупать землю, - заявление Зеленского о рынке земли
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли. Он отмечает, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украны. По отношению к иностранцам, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме.
Зеленский начал видео с таких слов: "Украинцы, я расскажу Вам о самом большом обмане, который засел в сознании граждан, и который даже закреплен в Конституции".
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Президент сказал, что это статья Конституции о том, что земля является объектом права собственности украинского народа. Зеленский объяснил, что это обман, потому что украинцы на самом деле не являются полноценными собственниками своей земли.
Государство не предоставило им такой возможности,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что украинцы не могут продавать и покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Зеленский отметил, что ситуация такая же, как у граждан Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго.
В остальных странах мира, отмечает президент, рынок земли существует.
Да, есть разные модели этого рынка, когда иностранцы могут или не могут покупать землю, но сам рынок существует,
– сказал политик.
Фермеры могут брать кредиты под землю и расширять свое хозяйство, привлекать инвестиции. Зеленский напомнил, что вскоре Верховная Рада будет рассматривать вопрос о введении рынка в Украине.
"Последние 20 лет этим вопросом манипулируют. Старые политики запугали простых людей и посеяли в их головах ряд мифов, где утверждают, что этого нельзя делать", – подчеркнул Владимир Зеленский. Он предположил, что "старые политики" лоббируют чьи-то интересы – "интересы тех, кому не выгодно, чтобы украинцы владели своей землей".
Новость дополняется.
Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли: видео