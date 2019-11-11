Только украинцы смогут покупать землю, - заявление Зеленского о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли. Он отмечает, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украны. По отношению к иностранцам, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме.

Зеленский начал видео с таких слов: "Украинцы, я расскажу Вам о самом большом обмане, который засел в сознании граждан, и который даже закреплен в Конституции".

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Президент сказал, что это статья Конституции о том, что земля ​​является объектом права собственности украинского народа. Зеленский объяснил, что это обман, потому что украинцы на самом деле не являются полноценными собственниками своей земли.

Государство не предоставило им такой возможности,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцы не могут продавать и покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Зеленский отметил, что ситуация такая же, как у граждан Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго.

В остальных странах мира, отмечает президент, рынок земли существует.

Да, есть разные модели этого рынка, когда иностранцы могут или не могут покупать землю, но сам рынок существует,

– сказал политик.

Фермеры могут брать кредиты под землю и расширять свое хозяйство, привлекать инвестиции. Зеленский напомнил, что вскоре Верховная Рада будет рассматривать вопрос о введении рынка в Украине.

"Последние 20 лет этим вопросом манипулируют. Старые политики запугали простых людей и посеяли в их головах ряд мифов, где утверждают, что этого нельзя делать", – подчеркнул Владимир Зеленский. Он предположил, что "старые политики" лоббируют чьи-то интересы – "интересы тех, кому не выгодно, чтобы украинцы владели своей землей".

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Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли: видео