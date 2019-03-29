"Только Зеленский": российские актеры Охлобыстин и Поречников записали провокационное видео

Скандальные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали видеоролик, в котором поддержали кандидата в президенты Украины, лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского.

Видео они опубликовали на Youtube.

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В этом ролике актеры со стаканами в руках говорят о том, что если лидер президентской гонки выигрывает, то "будет им должен".

– А если он выиграет...

– Будет нам должен.

– Слава Украине.

– Крым наш...

– Все наше!, – разыграли диалог Пореченков и Охлобыстин.

"Только Зеленский!", – воскликнули в конце видеоролика оба актера после того, как вместе выпили и обнялись.

Российские актеры Охлобыстин и Поречеников поддержали кандидата Зеленского: видео

Чем известен Иван Охлобыстин?

Российский актер 30 ноября 2014 года во время войны на Донбассе, несмотря на вынесенный запрет СБУ на въезд в Украину, посетил "ДНР". Целью его визита, по словам актера, были презентация нового фильма и поддержка так называемой Новороссии. Во время визита Охлобыстин привез подарки для главаря террористов Моторолы и его жены.



В январе 2015 года в сети интернет появилось видео с записью песни в поддержку сепаратистов, в котором, кроме Охлобыстина, также приняли участие российские музыки Гарик Сукачев и Александр Скляр. Иван Охлобыстин проповедует рашизм и считает, что "рашизм — это выбор мудрого".