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      "Только Зеленский": российские актеры Охлобыстин и Поречников записали провокационное видео

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      Российские актеры Охлобыстин и Поречников записали скандальное видео
      Российские актеры Охлобыстин и Поречников записали скандальное видео / Скриншот с видео

      Скандальные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали видеоролик, в котором поддержали кандидата в президенты Украины, лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского.

      Видео они опубликовали на Youtube.

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      В этом ролике актеры со стаканами в руках говорят о том, что если лидер президентской гонки выигрывает, то "будет им должен".

      – А если он выиграет...
      – Будет нам должен.
      – Слава Украине.
      – Крым наш...
      – Все наше!, – разыграли диалог Пореченков и Охлобыстин.

      "Только Зеленский!", – воскликнули в конце видеоролика оба актера после того, как вместе выпили и обнялись.

      Российские актеры Охлобыстин и Поречеников поддержали кандидата Зеленского: видео

      Чем известен Иван Охлобыстин?
      Российский актер 30 ноября 2014 года во время войны на Донбассе, несмотря на вынесенный запрет СБУ на въезд в Украину, посетил "ДНР". Целью его визита, по словам актера, были презентация нового фильма и поддержка так называемой Новороссии. Во время визита Охлобыстин привез подарки для главаря террористов Моторолы и его жены.

      В январе 2015 года в сети интернет появилось видео с записью песни в поддержку сепаратистов, в котором, кроме Охлобыстина, также приняли участие российские музыки Гарик Сукачев и Александр Скляр. Иван Охлобыстин проповедует рашизм и считает, что "рашизм — это выбор мудрого".

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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