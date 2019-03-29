"Тільки Зеленський": російські актори Охлобистін та Пореченков записали провокаційне відео

Скандальні російські актори Іван Охлобистін та Михайло Пореченков записали відеоролик, у якому підтримали кандидата в президенти України, лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського.

Відео вони опублікували на Youtube.

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У цьому ролику актори зі склянками в руках говорять про те, що якщо лідер президентських перегонів виграє, то "буде їм винен".

– А якщо він виграє...

– Буде нам винен.

– Слава Україні.

– Крим наш...

– Все наше!, – розіграли діалог Пореченков і Охлобистін.

"Тільки Зеленський!", – вигукнули в кінці відеоролика обидва актори після того, як разом випили і обнялися.

Російські актори Охлобистін та Пореченков підтримали кандидата Зеленського: відео

Чим відомий Іван Охлобистін?Російський актор 30 листопада 2014 року під час війни на Донбасі, незважаючи на винесену СБУ заборону на в'їзд до України, відвідав "ДНР". Метою його візиту, за словами актора, були презентація нового фільму та підтримка так званої Новоросії. Під час візиту Охлобистін привіз подарунки для ватажка терористів Мотороли та його дружини.



У січні 2015 року в мережі інтернет з'явилось відео із записом пісні на підтримку сепаратистів, у якому, окрім Охлобистіна, також взяли участь російські музики Гарик Сукачов та Олександр Скляр. Іван Охлобистін проповідує рашизм і вважає, що "рашизм — це вибір мудрого".