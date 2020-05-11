Толкотня и проклятия: сотням мусульман раздавали бесплатную еду в России несмотря на карантин

В российском Санкт-Петербурге 10 мая сотни мусульман собрались на Сенном рынке. Они пытались получить бесплатные продукты. Полиции пришлось закрыть рынок.

Територія ринку вже заблокована. Про це повідомляє "Фонтанка" з посиланням на управління МВС Росії.

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Також правоохоронці затримали чоловіка, який організував безкоштовну роздачу їжі. Він є суборендарем на ринку.

Як повідомляє агентство IslamNews, це була благодійна акція з нагоди священного для мусульман місяця Рамадану.

В духовному управлінні мусульман Петербурга кажуть, що не знали про цю акцію. За інформацією поліції, під час акції біля молитовної кімнати зібралися понад 200 осіб.



Роздача безкоштовної їжі в Петербурзі / Фото varlamov.ru

Що відомо про святкування мусульманами Рамадану? Це місяць посту для мусульман, під час якого потрібно утримуватися від їжі, пиття і інтимної близькості від світанку до заходу сонця протягом всього місяця. У ніч на 24 квітня 2020 року мусульмани всього світу зустріли священний місяць Рамадан.



Піст співпав із глобальною пандемією коронавірусу, що вплинуло на порядок проведення традиційних заходів. У світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман, це майже 24% населення світу.

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