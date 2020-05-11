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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Штовханина і прокльони: сотням мусульман роздавали безкоштовну їжу в Росії попри карантин

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Роздача безкоштовної їжі в Санкт-Петербурзі
Роздача безкоштовної їжі в Санкт-Петербурзі / varlamov.ru

У російському Санкт-Петербурзі 10 травня сотні мусульман зібрались на Сінному ринку. Вони намагались отримати безкоштовні продукти. Поліції довелося закрити ринок.

Територія ринку вже заблокована. Про це повідомляє "Фонтанка" з посиланням на управління МВС Росії.

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Також правоохоронці затримали чоловіка, який організував безкоштовну роздачу їжі. Він є суборендарем на ринку.

Як повідомляє агентство IslamNews, це була благодійна акція з нагоди священного для мусульман місяця Рамадану.

В духовному управлінні мусульман Петербурга кажуть, що не знали про цю акцію. За інформацією поліції, під час акції біля молитовної кімнати зібралися понад 200 осіб.


Роздача безкоштовної їжі в Петербурзі / Фото varlamov.ru

Що відомо про святкування мусульманами Рамадану? Це місяць посту для мусульман, під час якого потрібно утримуватися від їжі, пиття і інтимної близькості від світанку до заходу сонця протягом всього місяця. У ніч на 24 квітня 2020 року мусульмани всього світу зустріли священний місяць Рамадан.

Піст співпав із глобальною пандемією коронавірусу, що вплинуло на порядок проведення традиційних заходів. У світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман, це майже 24% населення світу.

Ситуація з коронавірусом у Росії: головне

  • У Росії за останню добу підтвердили 11 656 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 11 травня коронавірусом в країні інфікувались 221 344 людей.
  • За цим показником Росія вийшла на третє місце, обійшовши Італію та Велику Британію.
  • За останню добу в Росії 94 особи померли від ускладнень, спричинених коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків – 2009.
  • Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в Москві (+6169 осіб), Московській області (+1079), Санкт-Петербурзі (+307), Нижньогородській області (+291), Смоленській області (+164) і Дагестані (+119). У Москві кількість виявлених випадків захворювання сягнула 115 909.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Курйозні новини Іслам Новини Росії Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики
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