Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов, – архимандрит УПЦ МП

Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.. Такое заявление сделал архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун).

Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Архимандрит заявил, что автором томоса об автокефалии Украинской церкви является один из лучших греческих канонистов.

"Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал – писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонически абсолютно совершенны. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности, к нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", – сказал архимандрит.

Он пояснил, что давать томос об автокефалии – прерогатива Константинопольского патриархата. Затем начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей.

Вместе с тем, отметил он, на втором этапе могут быть определенные проблемы рецепции".

"Это займет определенное время. Это может быть достаточно длительное время... какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", – подытожил представитель УПЦ (МП).

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.