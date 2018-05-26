15:11
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов, – архимандрит УПЦ МП

397 Читати новину українською
Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов
Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов / Фото из открытых источников

Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.. Такое заявление сделал архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун).

Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Дорога украинцев к Богу лежит не через Москву, – Порошенко

Архимандрит заявил, что автором томоса об автокефалии Украинской церкви является один из лучших греческих канонистов.

"Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал – писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонически абсолютно совершенны. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности, к нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", – сказал архимандрит.

Он пояснил, что давать томос об автокефалии – прерогатива Константинопольского патриархата. Затем начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей.

Вместе с тем, отметил он, на втором этапе могут быть определенные проблемы рецепции".

"Это займет определенное время. Это может быть достаточно длительное время... какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", – подытожил представитель УПЦ (МП).

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: Новости политики УПЦ МП УПЦ КП религия Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1685
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сегодня, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 199
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сегодня, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 439
Украина – Грузия: общий враг Россия
сегодня, 11:00 Украина – Грузия: общий враг Россия
Настя Сукач 308
Все тягости
сегодня, 08:40 Все тягости "военной" службы на Россию в "ЛНР"
Ольга Черненко 1742
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук