Томос про автокефалію Української церкви вже готовий, – архімандрит УПЦ МП

Томос про автокефалію Української православної церкви вже написаний.. Таку заяву зробив архімандрит Української православної церкви (Московського патріархату), колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун).

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Архімандрит заявив, що автором Томосу про автокефалію Української церкви є один з найкращих грецьких каноністів.

"Томос вже готовий. Він вже написаний. Я навіть знаю, хто його писав - писав мій учитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один з кращих каноністів у православному світі... І тексти, які він пише, канонічні абсолютно досконалі. Тому я думаю, що томос буде прекрасним документом канонічності, до нього неможливо буде пред'явити ніяких претензій. Томос готовий", – сказав архімандрит.

Він пояснив, що давати Томос про автокефалію – прерогатива Константинопольського патріархату. Потім почнеться процес рецепції цієї автокефалії з боку інших православних церков.

Разом з тим, зазначив він, на другому етапі можуть "бути певні проблеми рецепції".

"Це займе певний час. Це може бути досить тривалий час... якісь технічні моменти рецепції залишаються. Але головна проблема вирішена", – підсумував представник УПЦ (МП).

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

