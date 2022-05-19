Представителей компании не было на заседании, поэтому они не рассказали об основных изменениях. Но известно, что логотип уже изменен на "Радио Байрактар".

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Радиостанция уже вещает под этим логотипом на сайте радиогруппы.

ООО "ТРО "Русское Радио – Украина"" г. Киев, изменило свое название. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар",

– написали в Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Что предшествовало

27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от "Русского радио Украина". Пресс-служба группы заявила, что в компании "еще с 2014 года отлично понимали и чувствовали свои репутационные потери", но название тогда решили сохранить.

Тогда свое решение вещатель объяснял следующим образом: "это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение". Менеджмент компании, прежде всего, был нацелен на аудиторию из Восточных регионов и на временно оккупированных территориях.

Сегодня мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция,

– заявили в TAVR Media.

Что известно о "Радио Байрактар"

7 марта в Украине запустили радио "Байрактар", где зазвучали украинские военные песни. С 2014 года, когда Россия впервые вторглась на территорию независимой Украины с войной, таких родилось много.

Радиостанция принадлежит радиогруппе "ТАВР МЕДИА". Формат радио – только украинские песни и только на украинском языке.

Сначала радио вещало только онлайн, а с 21 марта 2022 года появилось на некоторых частотах бывшего "Русское Радио Украина".

Список FM-частот "Радио Байрактор":

Киев – 98,5

Винница – 104,1

Волынская область, Ковель – 107,9

Днепр – 101,1

Донецкая область, Краматорск – 107,8

Житомир – 101,7

Житомирская область, Коростень – 106,8

Закарпатская область, Ужгород – 105,7

Запорожье – 104,1

Ивано-Франковск – 101,3

Киевская область, Белая Церковь – 102,8

Кропивницкий – 103,8

Кировоградская область, Александрия – 91,3

Львов – 105,4

Николаевская область, Первомайск – 100,4

Одесса – 104,9

Полтава – 104,5

Полтавская область, Красногоровка – 101,5

Полтавская область, Кременчуг – 103,9

Суммы – 105,6

Тернополь – 106,1

Харьков – 88

Херсонская область, Геническ – 106,8

Хмельницкий – 101,7

Хмельницкая область, Каменец-Подольский – 104,8

Черкассы – 103,7

Черкасская область, Умань – 102,8

Черновцы – 91,3

Чернигов – 107,2

Черниговская область, Прилуки – 100,3

Кроме ФМ, "Радио Байрактар" можно слушать онлайн на официальном сайте или через приложение.