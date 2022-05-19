Представителей компании не было на заседании, поэтому они не рассказали об основных изменениях. Но известно, что логотип уже изменен на "Радио Байрактар".
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Радиостанция уже вещает под этим логотипом на сайте радиогруппы.
ООО "ТРО "Русское Радио – Украина"" г. Киев, изменило свое название. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар",
– написали в Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Что предшествовало
27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от "Русского радио Украина". Пресс-служба группы заявила, что в компании "еще с 2014 года отлично понимали и чувствовали свои репутационные потери", но название тогда решили сохранить.
Тогда свое решение вещатель объяснял следующим образом: "это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение". Менеджмент компании, прежде всего, был нацелен на аудиторию из Восточных регионов и на временно оккупированных территориях.
Сегодня мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция,
– заявили в TAVR Media.
Что известно о "Радио Байрактар"
7 марта в Украине запустили радио "Байрактар", где зазвучали украинские военные песни. С 2014 года, когда Россия впервые вторглась на территорию независимой Украины с войной, таких родилось много.
Радиостанция принадлежит радиогруппе "ТАВР МЕДИА". Формат радио – только украинские песни и только на украинском языке.
Сначала радио вещало только онлайн, а с 21 марта 2022 года появилось на некоторых частотах бывшего "Русское Радио Украина".
Список FM-частот "Радио Байрактор":
- Киев – 98,5
- Винница – 104,1
- Волынская область, Ковель – 107,9
- Днепр – 101,1
- Донецкая область, Краматорск – 107,8
- Житомир – 101,7
- Житомирская область, Коростень – 106,8
- Закарпатская область, Ужгород – 105,7
- Запорожье – 104,1
- Ивано-Франковск – 101,3
- Киевская область, Белая Церковь – 102,8
- Кропивницкий – 103,8
- Кировоградская область, Александрия – 91,3
- Львов – 105,4
- Николаевская область, Первомайск – 100,4
- Одесса – 104,9
- Полтава – 104,5
- Полтавская область, Красногоровка – 101,5
- Полтавская область, Кременчуг – 103,9
- Суммы – 105,6
- Тернополь – 106,1
- Харьков – 88
- Херсонская область, Геническ – 106,8
- Хмельницкий – 101,7
- Хмельницкая область, Каменец-Подольский – 104,8
- Черкассы – 103,7
- Черкасская область, Умань – 102,8
- Черновцы – 91,3
- Чернигов – 107,2
- Черниговская область, Прилуки – 100,3
Кроме ФМ, "Радио Байрактар" можно слушать онлайн на официальном сайте или через приложение.