Представників компанії не було на засіданні, тож вони не розповіли про основні зміни. Але відомо, що логотип вже змінено на "Радіо Байрактар".

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Радіостанція вже мовить під цим логотипом на сайті радіогрупи.

ТОВ "ТРО "Русское Радио – Україна"" (позивні "Русское Радио"), м. Київ, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар",

– написали в Нацраді України з питань телебачення та радіомовлення.

Що передувало

27 лютого група радіостанцій TAVR Media відмовилась від "Русского радио Україна". Пресслужба групи заявила, що в компанії "ще з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати", але назву тоді вирішили зберегти.

Тоді своє рішення мовник пояснював таким чином: "це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення". Менеджмент компанії передусім був націлений на аудиторію зі Східних регіонів та на тимчасово окупованих територіях.

Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція,

– заявили в TAVR Media.

Що відомо про "Радіо Байрактар"

7 березня в Україні запустили радіо "Байрактар", де зазвучали українські воєнні пісні. Від 2014 року, коли Росія вперше вторглася на територію незалежної України з війною, таких народилося багато.

Радіостанція належить до радіогрупи "ТАВР МЕДІА". Формат радіо – лише українські пісні та лише українською мовою.

Спершу радіо мовило лише онлайн, а від 21 березня 2022 з'явилося на деяких частотах колишнього "Русское Радио Україна".

Список FM-частот "Радіо Байрактар":

Київ – 98,5

Вінниця – 104,1

Волинська область, Ковель – 107,9

Дніпро – 101,1

Донецька область, Краматорськ – 107,8

Житомир – 101,7

Житомирська область, Коростень – 106,8

Закарпатська область, Ужгород – 105,7

Запоріжжя – 104,1

Івано-Франківськ – 101,3

Київська область, Біла Церква – 102,8

Кропивницький – 103,8

Кіровоградська область, Олександрія – 91,3

Львів – 105,4

Миколаївська область, Первомайськ – 100,4

Одеса – 104,9

Полтава – 104,5

Полтавська область, Красногорівка – 101,5

Полтавська область, Кременчук – 103,9

Суми – 105,6

Тернопіль – 106,1

Харків – 88

Херсонська область, Генічеськ – 106,8

Хмельницький – 101,7

Хмельницька область, Кам'янець-Подільський – 104,8

Черкаси – 103,7

Черкаська область, Умань – 102,8

Чернівці – 91,3

Чернігів – 107,2

Чернігівська область, Прилуки – 100,3

Окрім ФМ, "Радіо Байрактар" можна слухати онлайн на офіційному сайті або через додаток.