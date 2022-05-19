Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

До теми Вибухи у Чорнобаївці: пошкоджений газопровід і будинки місцевих

Через постійні обстріли росіян у Херсонській області місцеві жителі вже добре розрізняють тактику дій ворога. Через це вони не повелися на провокацію ворожого війська.

На Херсонщині ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України,

– розповіли в ОК "Південь".

Люди намагаються покинути Херсонщину

Через критичну ситуацію у селах, які межують з сусідніми регіонами, а також зруйновані будинки, заміновані дороги, мости й поля, люди намагаються виїхати якнайдалі. Однак російські окупанти заблокували в'їзд та виїзд з Херсонщини й обстрілюють евакуаційні колони.

Зверніть увагу! На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області російські загарбники не просуваються. Однак окупанти застосовують класичні форми гібридної війни.

Ситуація у Чорнобаївці: інші новини

У Херсонській ОВА розповіли, що внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені будинки у Чорнобаївці. В одному з них спалахнула пожежа. На жаль, від ворожого вогню загинув співробітник місцевого аеропорту.

Збройні Сили України не втомлюються розбивати російських загарбників у Чорнобаївці. Там завдали вже 20 удар силам противника.

Заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгенія Родіонова відпустили з полону окупантів.

Російська окупаційна влада у травні травня призначила "головою" адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Турульова Юрія. Однак працівники сільської ради відмовилися від співпраці з окупантами. На знак протесту вони залишили захоплене адміністративне приміщення.

Цікаво, що Чорнобаївка стала "страшним сном" для російських окупантів. Між собою вони вже прозвали її "чистилищем". Це підтверджують розмови росіян, які вдалося перехопити Службі безпеки України. Водночас через те, що Збройні Сили України постійно б'ють по аеродрому в Чорнобаївці, росіяни не можуть активізувати свої наступальні дії.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів про ситуацію в області: дивіться відео