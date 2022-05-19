Намагаючись закріпитись на зайнятих позиціях у регіоні, російські окупанти продовжують обстрілювати території. Під час ворожого вогню загинув співробітник місцевого аеропорту. Про це 24 каналу повідомили власні джерела у Херсонській обласній військово-цивільній адміністрації.

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Актуальна ситуація на Херсонщині

Представник Херсонської ОВА розповів 24 каналу, що унаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені будинки у Чорнобаївці – в одному з них спалахнула пожежа. На жаль, від ворожого вогню загинув співробітник місцевого аеропорту.

Критичною залишається ситуація у селах, що межують з сусідніми регіонами України. В області повідомляють про зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. Крім того, російські окупанти заблокували в'їзди та виїзди з Херсонщини, обстрілюють евакуаційні колони.

За повідомленням від Херсонської ОВА, стабільно критичною залишається ситуація у тимчасово окупованих населених пунктах таких територіальних громад:

Великоолександрівської;

Високопільської;

Станіславської;

Нововоронцовської;

Калинівської.

Там, за словами представника обласної військово-цивільної адміністрації, у багатьох селах уже близько двох місяців немає світла та води.

Останні новини з Херсонської області: коротко

17 травня стало відомо, що російський снайпер вбив волонтера Антона Кушніра. Чоловік вивозив людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області до Миколаєва. Пострілом у голову нелюд забрав життя волонтера, який саме евакуйовував на авто двох жінок.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що російські окупанти арештовують цивільних просто за те, що вони їм не подобаються. Затримують людей навіть за слово "орки", або ж через те, що знаходять у їхніх телефонах застосунок "Дія". Арештованих утримують передусім у СІЗО Херсона.

Разом з тим в області діє активний партизанський рух. Місцеве "підпілля" навіть поширює листівки, де обіцяє фінансову винагороду за голову зрадника України, колаборанта Кирила Стремоусова.

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