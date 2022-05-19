Пытаясь закрепиться на занятых позициях в регионе, российские оккупанты продолжают обстреливать территории. Во время вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта. Об этом сообщили собственные источники в Херсонской областной военно-гражданской администрации.
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Актуальная ситуация в Херсонской области
Представитель Херсонской ОВА рассказал 24 каналу, что в результате вражеских обстрелов были повреждены дома в Чернобыевке – в одном из них вспыхнул пожар. К сожалению, от вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта.
Критической остается ситуация в селах, граничащих с соседними регионами Украины. В области сообщают о разрушенных домах, заминированных дорогах, мостах и полях. Кроме того, российские оккупанты заблокировали въезды и выезды из Херсона, обстреливают эвакуационные колонны.
По сообщению от Херсонской ОВ, стабильно критической остается ситуация во временно оккупированных населенных пунктах таких территориальных общин:
- Великоалександровской;
- Высокопольской;
- Станиславской;
- Нововоронцовской;
- Калиновской.
Там, по словам представителя областной военно-гражданской администрации, во многих селах уже около двух месяцев нет света и воды.
Последние новости из Херсонской области: кратко
- 17 мая стало известно, что российский снайпер убил волонтера Антона Кушнира. Мужчина вывозил людей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Николаев. Выстрелом в голову изверг унес жизнь волонтера, который как раз эвакуировал на авто двух женщин.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что российские оккупанты арестовывают гражданских просто за то, что они им не нравятся. Задерживают людей даже за слово "орки", или же из-за того, что находят в их телефонах приложение "Дия". Арестованных удерживают прежде всего в СИЗО Херсона.
- Вместе с тем в области действует активное партизанское движение. Местное "подполье" распространяет листовки, где обещает финансовое вознаграждение за голову предателя Украины, коллаборанта Кирилла Стремоусова.
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