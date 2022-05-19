Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

К теме Взрывы в Чернобаевке: поврежден газопровод и дома местных

Из-за постоянных обстрелов россиян в Херсонской области местные жители хорошо различают тактику действий врага. Поэтому они не повелись на провокацию вражеского войска.

В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины,

– рассказали в ОК "Юг".

Люди пытаются покинуть Херсонщину

Из-за критической ситуации в селах, граничащих с соседними регионами, а также из-за разрушенных домов, заминированных дорог, мостов и полей, люди пытаются уехать дальше. Однако российские оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона и обстреливают эвакуационные колонны.

Обратите внимание! На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областей российские захватчики не продвигаются. Однако оккупанты применяют классические формы гибридной войны.

Ситуация в Чернобаевке: другие новости

В Херсонской ОВА рассказали, что в результате вражеских обстрелов были повреждены дома в Чернобаевке. В одном из них вспыхнул пожар. К сожалению, от вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта.

Вооруженные Силы Украины не устают разбивать российских захватчиков в Чернобаевке. Там нанесли уже 20 удар силам противника.

Заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова отпустили из плена оккупантов.

Российские оккупационные власти в мае назначили "главой" администрации Чернобаевской территориальной общины Турулева Юрия. Однако работники сельского совета отказались от сотрудничества с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание.

Интересно, что Чернобаевка стала "страшным сном" для российских оккупантов. Между собой они уже прозвали ее "чистилищем". Это подтверждают разговоры россиян, которые удалось перехватить СБУ. В то же время из-за того, что Вооруженные Силы Украины постоянно бьют по аэродрому в Чернобаевке, россияне не могут активизировать свои наступательные действия.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал о ситуации в области: смотрите видео