Экоактивист показал "остров" из мусора в поселке городского типа Бабаи, что недалеко от Харькова. Пластиковыми бутылками и другим мусором покрыта река Уды.

Сообщение о мусоре в реке, 1 мая, распространил экоактивист Артем Приходько. Мужчина написал, что "мусорный остров" протянулся на десятки метров.

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Что известно об "острове" из мусора

Мусор сконцентрировался в устье реки Уды возле поселка городского типа Бабаи, что в менее 20 километрах от Харькова.

Из-за халатного отношения жителей Харькова и поселка Бабаи к мусору, на реке Уды образовался огромный 30-метровый "остров" из пластиковых и стеклянных бутылок,

– написал активист.

По словам мужчины "остров" из пластиковых и стеклянных бутылок "прибило" к устью реки Уды.

Артем Приходько говорит, что там тонны пластика, которые нужно убирать и вывозить. По его оценкам в реке мусора ориентировочно на 4 грузовика.

"Я прошу всех, кто будет отдыхать на майские праздники на природе, в лесу или возле воды, обязательно уберите за собой все отходы, не оставляйте мусор в лесу и не бросайте в водоемы!" – призывает Артем.

Он добавляет, что такими темпами экологическая катастрофа неизбежна.

К тому же Артем Приходько планирует 15 мая организовать уборку того участка реки Уды.

Поселок Бабаи под Харьковом: смотрите на карте