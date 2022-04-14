Как тонула "Москва": о "Нептуне", "Гарпуне" и российской тактике

Итак, после сообщения ТАСС уже точно стало ясно, что что-то таки случилось с флагманом ЧФ России крейсером "Москва". Потерять корабль с таким громким "столичным" названием – это конец карьеры для большого количества штабных флотских крыс в Севастополе и окрестностях.

Как это было

Итак, сначала Украина через нескольких блогеров известила о пуске двух противокорабельных ракет (ПКР) "Нептун" во что-то в море. Вроде бы: даже были очевидцы: слышавшие запуски. Впоследствии стало известно, что речь идет о крейсере "Москва". Народ сразу скептически отнесся к этой новости, потому что пару недель назад наши уже "топили" фрегат "Адмирал Эссен".

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Но на этот раз странным образом штатные российские пропагандисты, типа Коца, начали высмеивать украинские фейки. Сразу пошла информация, что "Москва" тихо себе стоит в порту Севастополя. Ну, окей, ждем дальше…

Далее начинает появляться какая-то слишком подробная информация о крене на левом борту, о попадании в него в районе острова Змеиный или по пути к нему. Да, в это время уже можно отложить попкорн. На форуме Севастополя живо трут все комменты – что ж…

И вот российский государственный ТАСС цитирует свое Минобороны о пожаре на "Москве", детонации боеприпасов и эвакуации моряков...

Только бы не Нептун

И тут пошла первая реакция россиян. Лейтмотив очень прост – что угодно, лишь бы не ПКР "Нептун".

Сразу уже российские блогеры пишут об украинской мине, которые отнесло в Москву и вот из всех возможных целей ее отнесло сразу на крейсер. Это те же блогеры, что раньше писали о старых украинских минах.

Дальше в бой идут штатные "объяснители" – чтобы не случилось, но это был несчастный случай. И, чтобы спасти экипаж, было решено покинуть корабль. Дальше в бой идут "конспирологи" – это, мол, диверсия украинцев. И вообще – он стоит в Севастополе и вот там что-то неблагонадежные крымчане с ним сделали...

Через пару дней начнут говорить, что это был передан британцами американский Harpoon – ПКР схожего с "Нептуном" класса.

Россияне никогда не признают, что их флагман удалось потопить украинской ракетой. Вот что угодно будут придумывать, чтобы не "Нептун"!

Не все так однозначно (с)

На самом деле, все не так просто. "Нептун" – это боевая часть в 150 килограмм. Даже Harpoon – это целых 221 килограмм.

В прессе пишут, что "Нептун" рассчитан на поражение целей водоизмещением до 5000 тонн. Крейсер "Москва" – это 11500 – 12500 тонн. То есть формально по фрегату "Адмирал Эссен" (4050 тонн) наш "Нептун" мог бы удачно отработать, а вот по крейсеру "Москва" – нет?

Давайте посмотрим, как работают похожие по классу "гарпуны" на учениях RIMPAC2010:

В самом начале как раз "Гарпун" попадает в USS Ogden – даже большего тоннажа, чем "Москва".

Вот так попадает "Нептун" – смотрите видео:

Выглядит круто, а еще, если два раза попасть, то вообще прекрасно, но корабль после этого не тонет. Начинается пожар. А дальше как повезет.

Русский "авось"

Крейсер "Москва" – ракетный противокорабельный крейсер. Его основные враги – другие корабли + авиация. Основное оружие – 8 пусковых установок (ПУ) противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" + 8 ПУ для С-300 (то есть, ЗРК). Кроме того, у этого крейсера должны находиться корабли охраны и сопровождения.

Смысла отправлять противокорабельный крейсер к острову Змеиный не было никакого, но как флагман флота и для наведения ужаса на Украину и НАТО он, конечно, будет ходить в походы вместе с другими фрегатами, засыпающими Украину "Калибрами".

Одни готовят по Украине ракетами, а "Москва" – на всякий случай – бережет их от возможной атаки кораблей НАТО – хоть и странно, но где-то так.

Следовательно, два "Нептуна" не могут прямо потопить "Москву", но могут вызвать пожар. А дальше, как повезет. Если реально попадут где-нибудь возле ракет, которые нес крейсер, то к скромным 300 килограммам боевой части двух "Нептунов" добавляются 500 килограммов в каждой ракете П-1000 "Вулкан" и так далее.

Конечно, экипаж будет пытаться тушить пожар, но если удачно попало, хорошо взорвалось и разгорелось, то легче просто эвакуировать экипаж – как это лаконично прокомментировали российские СМИ.

Затонет ли "Москва"? Нам бы этого очень хотелось, потому что в этом большой символизм. По крайней мере, "Москва" может еще долго гореть, взрываться и постепенно тонуть.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: