Украинское – в тренде. И речь не только об отечественном бизнесе, который покоряет мир, или же изучение нашего языка иностранцами. Кинематограф также получает большую популярность среди зрителей.

Все чаще в голливудских лентах можно увидеть упоминание Украины: наши актеры активно снимаются в различных проектах, а в кадре появляются наряды от отечественных дизайнеров или голубые и желтые образы. Привлекают внимание и украинские фильмы и сериалы, информирует 24 Канал.

Читайте также Почему формат собственного производства важен и как это реализует Киевстар ТВ

Просматривают популярные отечественные проекты, в частности, на Киевстар ТВ. Эта платформа телевидения и кино открывает доступ к самому большому каталогу фильмов и сериалов, снятых в Украине. И все они – в высоком качестве.

А чтобы не тратить время на долгие поиски, предлагаем Топ-5 украинских кинопроектов, которые получили наибольшую популярность среди зрителей на Киевстар ТВ. Спойлер: в этой подборке каждый найдет для себя что-то интересное на вечер.

"Пограничники"

Этот сериал привлек особое внимание зрителей, ведь это впервые экранизировали историю о работниках ГПСУ.

В центре сюжета 1 сезона – события 2021 года. Молодые ребята из разных регионов Украины поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы. У каждого из них есть собственная мотивация: одни продолжают семейную традицию, кто-то идет на обучение со школьным другом, а кто-то принимает взвешенное решение после окончания срочной службы. Главным героям придется преодолеть различные вызовы и трудности, чтобы овладеть профессией и стать пограничниками.

А учить их будет Иван Криницкий. Герой АТО имеет свою собственную методику и подходы, что помогут превратить новичков в настоящих офицеров.

Сюжет "Пограничников" может быть несколько прогнозируемым. Особенно, учитывая, что 1 сезон рассказывает о событиях, предшествовавших полномасштабному вторжению. Поэтому стоит ожидать, что курсанты должны быстро освоить на практике все навыки настоящих пограничников, ведь их ждет немало испытаний.



Также перед зрителями будет раскрываться история каждого из героев: их страхи и переживания, увлечения и влюбленность и тому подобное. В то же время не обойдется без юмора, ведь строгий ментор никак не может уберечь курсантов от курьезов на учебе.

Сейчас на Киевстар ТВ доступен 1 сезон "Пограничников". А уже осенью 2025 года на платформе телевидения и кино состоится премьера 2-го сезона.

"Пограничники": смотрите тизер 2 сезона

"Материнский инстинкт"

Большой популярностью на Киевстар ТВ также пользуется медицинский сериал "Материнский инстинкт". По сюжету, акушер-гинеколог Наталья Зарецкая становится заведующей отделением в перинатальном медицинском центре. Она – молодая и очень талантливый врач, которой нет равных: женщина берется за сложные случаи и благодаря высокому профессионализму спасает жизни рожениц, даже когда шансы близки нулю.

Ежедневно в клинику поступают новые пациентки со своими историями, переживаниями, проблемами. В каждом деле Наталья старается сделать все, чтобы роды прошли успешно, а мамы и дети были здоровыми.

За такой персональный подход и талант главная героиня получает как благосклонность среди коллег, так и зависть, которые перерастают в неприязнь. Но настоящим испытанием для Натальи станет выбор между карьерой, любовью и неожиданной беременностью, что может кардинально изменить всю ее жизнь.



Авторы поднимают много социальных вопросов, близких украинцам. Темы любви и измены, карьеры и борьбы за свою мечту, отцовства и трудностей, связанных с рождением и воспитанием ребенка – все это можно будет увидеть в сериале "Материнский инстинкт".

Сам сюжет будет динамичным и держать в напряжении. Ведь в каждой серии Наталье придется делать сложный выбор, на кону которого – человеческие жизни.

"Когда ты выйдешь замуж?"

Если вы в поисках легкой летней комедии на вечер, тогда "Когда ты выйдешь замуж?" станет хорошим выбором.

Фильм расскажет о Ксении – профессиональной искусствовед, которая прекрасно разбирается в своем деле и успешно строит карьеру. Женщина возглавляет художественную галерею и чувствует себя профессионально реализованной. Однако, когда речь идет о личной жизни, Ксении совсем не везет.

После разрыва с любимым, она решает поехать к морю, чтобы восстановить душевное равновесие. Компанию ей составляет харизматичная Лора, которая имеет свои планы на эту поездку. Поэтому одним отдыхом девушки не ограничиваются. На курорте Ксения случайно знакомится с картиной Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?", с чего и начинается серия курьезных приключений.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите трейлер фильма

Это легкая романтическая комедия с вкраплениями криминала и невероятными морскими пейзажами. Съемки ленты проходили в Украине и Хорватии, поэтому зрителей ждет красивая летняя картинка.

"Конотопская ведьма"

Активно просматривают на Киевстар ТВ и "Конотопскую ведьму" – мистический фильм ужасов, экранизированный режиссером Андреем Колесником.

Сами авторы ленты не скрывали: идея создать такое кино возникла, когда в сети распространилось видео, как женщина в Конотопе встретила россиян. Это стало толчком к старту дебютной работы Андрея Колесника.

В центре сюжета "Конотопской ведьмы" – влюбленная украинская пара. Елена и Андрей наслаждаются своими чувствами и строят отношения, пока не наступает 24 февраля 2022 года. В процессе эвакуации пара наталкивается на россиян, а Андрей погибает. В гневе Елена возвращает свой ведьминский дар, от которого ранее отказалась ради любви. Теперь девушка использует его по максимуму.

"Конотопская ведьма": смотрите трейлер

В фильме можно увидеть действительно качественные сцены хоррора, от которых перехватит дыхание. От антуража до костюмов и спецэффектов: ничто не будет вызывать сомнения, что Елена доведет начатое до конца своим, особым способом.

"Кофе с кардамоном"

В Украине есть свои "Бриджертоны", и это костюмированная драма "Кофе с кардамоном". При просмотре даже трейлера зрители смогут почувствовать антураж 19 века, ведь авторы продумали здесь все до мельчайших деталей: от роскошных локаций для съемки до костюмов, присущих тому времени.

Сериал рассказывает историю Анны – дочери священника, которая живет в доме своей тети Стефании в Жолкве. Ее пребывание в этом доме не является беззаботным: родственница дружелюбно относится к ней, а вот жадность и непростой характер ее мужа Павла создают очень непростую атмосферу.

Жизнь Анны кардинально меняется, когда по соседству поселяется польский шляхтич. Это 50-летний Адам, который приехал навестить своего дядю Витольда. Несмотря на большую разницу в возрасте, между главными героями вспыхивают чувства.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер сериала

Зрителям стоит ожидать немало перипетий, которые предстанут перед главными героями. Ведь между Анной и Адамом – не только разница в возрасте, но и в статусе и обязательствах. Запретная любовь способна разрушить будущее обоих, поэтому в каждой серии придется переживать за эту пару.

А во 2 сезоне, премьера которого запланирована на Киевстар ТВ зимой 2025 года, к сериалу присоединятся новые актеры, чьи герои добавят еще большей остроты сюжету. Поэтому ожидается, что "Кофе с кардамоном. Сила земли" может иметь еще большую популярность, по сравнению с 1 сезоном.

Итак, эти 5 фильмов и сериалов уже стали настоящими любимцами зрителей на платформе Киевстар ТВ. А если вы еще не успели их посмотреть, стоит это исправить уже на этих выходных. Потому что всегда есть что-то новое на Киевстар ТВ!