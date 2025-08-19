Все частіше у голлівудських стрічках можна побачити згадку України: наші актори активно знімаються у різноманітних проєктах, а в кадрі постають вбрання від вітчизняних дизайнерів чи блакитно-жовті образи. Привертають увагу й українські фільми та серіали, інформує 24 Канал.

"Прикордонники"

Цей серіал привернув особливу увагу глядачів, адже це вперше екранізували історію про працівників ДПСУ.

У центрі сюжету 1 сезону – події 2021 року. Молоді хлопці і дівчата з різних регіонів України вступають до Національної академії Державної прикордонної служби. В кожного з них є власна мотивація: одні продовжують сімейну традицію, хтось йде на навчання зі шкільним другом, а хтось приймає виважене рішення після закінчення строкової служби. Головним героям доведеться подолати різноманітні виклики і труднощі, аби опанувати фах і стати прикордонниками.

А навчати їх буде Іван Криницький. Герой АТО має свою власну методику і підходи, що допоможуть перетворити новачків на справжніх офіцерів.

Сюжет "Прикордонників" може бути дещо прогнозованим. Особливо, зважаючи, що 1 сезон розповідає про події, що передували повномасштабному вторгненню. Тому варто очікувати, що курсанти мають швидко опанувати на практиці всі навички справжніх прикордонників, адже на них чекає чимало випробувань.



Також перед глядачами буде розкриватись історія кожного з героїв: їхні страхи і переживання, захоплення і закоханість тощо. Водночас не обійдеться без гумору, адже суворий ментор аж ніяк не може вберегти курсантів від курйозів на навчанні.

Наразі на Київстар ТБ доступний 1 сезон "Прикордонників". А вже восени 2025 року на платформі телебачення і кіно відбудеться прем’єра 2-го сезону.

"Прикордонники": дивіться тизер 2 сезону

"Материнський інстинкт"

Велику популярність на Київстар ТБ також має медичний серіал "Материнський інстинкт". За сюжетом, акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька стає завідувачкою відділення у перинатальному медичному центрі. Вона – молода і дуже талановита лікарка, якій немає рівних: жінка береться за складні випадки і завдяки високій професійності рятує життя породіль, навіть коли шанси близькі нулю.

Щодня до клініки поступають нові пацієнтки зі своїми історіями, переживаннями, проблемами. У кожній справі Наталія намагається зробити все, аби пологи пройшли успішно, а мами і діти були здоровими.

За такий персональний підхід і талант головна героїня отримує як прихильність серед колег, так і заздрощі, які переростають у неприязнь. Та справжнім випробуванням для Наталі стане вибір між кар’єрою, коханням і несподіваною вагітністю, що може кардинально змінити все її життя.



Автори порушують багато соціальних питань, близьких українцям. Теми кохання і зради, кар’єри і боротьби за свою мрію, батьківства і труднощів, пов’язаних з народженням і вихованням дитини – все це можна буде побачити у серіалі "Материнський інстинкт".

Сам сюжет буде динамічним і триматиме в напрузі. Адже в кожній серії Наталії доведеться робити складний вибір, на кону якого – людські життя.

"Коли ти вийдеш заміж?"

Якщо ви в пошуках легкої літньої комедії на вечір, тоді "Коли ти вийдеш заміж?" стане хорошим вибором.

Фільм розповість про Ксенію – професійну мистецтвознавицю, яка чудово розуміється на своїй справі і успішно будує кар’єру. Жінка очолює художню галерею та відчуває себе професійно реалізованою. Проте, коли мова йде про особисте життя, Ксенії зовсім не щастить.

Після розриву з коханим, вона вирішує поїхати до моря, щоб відновити душевну рівновагу. Компанію їй складає харизматична Лора, яка має свої плани на цю поїздку. Тож самим відпочинком дівчата не обмежуються. На курорті Ксенія випадково знайомиться з картиною Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?", з чого й починається серія курйозних пригод.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер фільму

Це легка романтична комедія з вкрапленнями криміналу та неймовірними морськими краєвидами. Зйомки стрічки проходили в Україні і Хорватії, тому на глядачів чекає красива літня картинка.

"Конотопська відьма"

Активно переглядають на Київстар ТБ й "Конотопську відьму" – містичний фільм жахів, екранізований режисером Андрієм Колесником.

Самі автори стрічки не приховували: ідея створити таке кіно виникла, коли у мережі поширилось відео, як жінка в Конотопі зустріла росіян. Це стало поштовхом до старту дебютної роботи Андрія Колесника.

У центрі сюжету "Конотопської відьми" – закохана українська пара. Олена і Андрій насолоджуються своїми почуттями і будують стосунки, поки не настає 24 лютого 2022 року. В процесі евакуації пара натрапляє на росіян, а Андрій гине. У гніві Олена повертає свій відьомський дар, від якого раніше відмовилась заради кохання. Тепер дівчина використає його на максимум.

"Конотопська відьма": дивіться трейлер

У фільмі можна побачити справді якісні сцени горору, від яких перехопить подих. Від антуражу до костюмів і спецефектів: ніщо не викликатиме сумніву, що Олена доведе почате до кінця у свій, особливий спосіб.

"Кава з кардамоном"

В Україні є свої "Бріджертони", і це костюмована драма "Кава з кардамоном". При перегляді навіть трейлеру глядачі зможуть відчути антураж 19 століття, адже автори продумали тут все до дрібних деталей: від розкішних локацій для зйомки до костюмів, притаманних тому часу.

Серіал розповідає історію Анни – доньки священника, яка живе у будинку своєї тітки Стефанії в Жовкві. Її перебування в цьому домі не є безтурботним: родичка приязно ставиться до неї, а от жадібність і непростий характер її чоловіка Павла створюють дуже непросту атмосферу.

Життя Анни кардинально змінюється, коли по сусідству оселяється польський шляхтич. Це 50-річний Адам, який приїхав навідати свого дядька Вітольда. Попри велику різницю у віці, між головними героями спалахують почуття.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер серіалу

Глядачам варто очікувати на чимало перипетій, які постануть перед головними героями. Адже між Анною і Адамом – не лише різниця у віці, але й в статусі і зобов’язаннях. Заборонене кохання здатне зруйнувати майбутнє обидвох, тому у кожній серії доведеться попереживати за цю пару.

А в 2 сезоні, прем’єра якого запланована на Київстар ТБ взимку 2025 року, до серіалу приєднаються нові актори, чиї герої додадуть ще більшої гостроти сюжету. Тож очікується, що "Кава з кардамоном. Сила землі" може мати ще більшу популярність, в порівнянні з 1 сезоном.

Отже, ці 5 фільмів і серіалів вже стали справжніми улюбленцями глядачів на платформі Київстар ТБ. А якщо ви ще не встигли їх переглянути, варто це виправити вже цих вихідних. Бо завжди є щось нове на Київстар ТБ!