Топ-менеджмент БХФЗ должен уплатить за умышленное причинение убытков 6,8 млн долларов – Крестон

По иску крупнейшего акционера Борщаговского химико-фармацевтического завода – фармацевтической компании "Дарница", которой принадлежит 31,5525% акций, Хозяйственным судом Киева 21 мая было принято решение о рассмотрении увеличении исковых требований БХФЗ к топ-менеджерам и миноритарным акционерам предприятия с 4,2 до 6,8 млн долл.

Основанием для такого решения стало расследование деятельности топ-менеджмента международной аудиторской компанией "Крестон Джи Си Джи Аудит".



Ответчиками по делу является восемь топ-менеджеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, глава Наблюдательного совета М.Безпалько, член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридических вопросов А. Голобородько, член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова, член Наблюдательного совета и финдиректор Т. Артеменко, директор по развитию бизнеса И. Ржепецкая.



Кроме того, ответчиками являются две компании: английская "Метабо Импорт/Экспорт Лимитед" и немецкая "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт ГмбХ".



В исковом заявлении отмечается, что поставщик сырья – "Фармплант" – перечислял компании "Метабей" деньги в виде комиссии за якобы содействие в заключении договоров с БХФЗ. Но, по данным аудита "Крестон", конечным бенефициарным "Метабей" является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, дочь Николая и Людмилы Безпалько, являющихся главой Наблюдательного совета и гендиректором завода до 2018 года.



Кроме того, по данным аудита следует, что БХФЗ покупает сырье у компании "Фармаплант" с 2014 года по завышенным ценам, и почему-то именно эта немецкая компания стала крупнейшим поставщиком завода.



После тщательного анализа деятельности Борщаговского ХФЗ в 2015-2016 годах "Крестон" сделал вывод, что в течение этих лет завод имел очень низкий уровень рентабельности из-за завышения расходов и вывода прибыли "в тень" путем выплат комиссионных от "Фармаплант" на счета "Метабей" Ржепецкой.



Также аудиторами было зафиксировано, что сырье по завышенным ценам в компании "Фармаплант" закупали и в 2019 году.



Аудиторы "Крестон" считали, что сумма убытков, которые причинили менеджеры БХФЗ, составляет 4,2 млн долл., но по обновленным данным сумма достигает 6,8 млн долл.



В марте этого года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета британской компании "Метабей", которая является посредником при закупке заводом фармацевтического сырья в немецкой компании "Фармаплант".