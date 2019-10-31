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      Топ-100 самых богатых украинцев: рейтинг НВ и Dragon Capital

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      Топ-100 самых богатых людей Украины 2019: рейтинг и состояние
      Опубликован рейтинг самых богатых украинцев (иллюстративное фото) / pixabay.com

      В первую тройку, как и в прошлом году, вошли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Общее состояние сотни богатейших украинцев - 34,8 миллиардов долларов.

      Ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев представил журнал "НВ" совместно с инвесткомпанией Dragon Capital.

       Интересно: В свежий рейтинг Forbes попали украинцы

      Отметим, что общее состояние самых богатых украинцев уменьшились по сравнению с прошлым годом на 2,7 миллиарда долларов.

      Первая десятка рейтинга выглядит так:

      Ринат Ахметов – 9,629 миллиардов долларов (за год состояние уменьшилось на 21%);

      Виктор Пинчук – 2,310 миллиардов долларов (-14%);

      Вадим Новинский – 1,767 миллиард долларов (-22%);

      Игорь Коломойский – 1,480 миллиард долларов (-8%);

      Геннадий Боголюбов – 1,376 миллиард долларов (-16%);

      Петр Порошенко – 1,253 миллиард долларов (+12%);

      Александр и Галина Гереги – 930 миллионов долларов (+10%);

      Дмитрий Фирташ – 792 миллионов долларов (+62%);

      Константин Жеваго – 744 миллионов долларов (+30%);

      Николай Злочевский – 686 миллионов долларов (+8%).

      Бессменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов. Он обладает более чем четвертой частью всех состояний 100 самых богатых украинцев. Капитал Ахметова в 189 раз больше, чем у бизнесмена Александра Табалова, который занял 100 место в рейтинге.

      Первые 6 участников рейтинга также миллиардеры, их общее состояние – 17,8 миллиардов долларов.

      На сколько обеднели самые богатые украинцы?

      Топ-5 самых богатых украинцев в этом году потеряли 3,8 миллиардов долларов. Интересно, что большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на 2,6 миллиарда долларов.

      Кто заработал больше всего?

      Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ – на 300 миллионов долларов.

      Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году. Единственное изменение – Коломойский обогнал Боголюбова.

       Кстати: Еще один украинец попал в список Forbes

      Как изменилась вторая часть первой десятки?

      Что касается второй части первой десятки, то из нее выпали владелец МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы "Приват" Алексей Мартынов (12-е). Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на 9 место, уступив 7 совладельцам "Эпицентр-К" Александру и Галине Герегам. В десятку попали также Дмитрий Фирташ и Николай Злочевский.

      Интересно. Стоимость активов 100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция несколько ниже, чем год назад – 28%, и совсем далека от показателя 2013 года – 40%.

      Полный список самых богатых украинцев:

      рейтинг 100 найбагатших українців
      Найбагатші українці/ Фото: "НВ"

      рейтинг найбагатших українців
      Топ-100 самых богатых украинцев/ Фото: "НВ"
       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Константин Жеваго Петр Порошенко Вадим Новинский Игорь Коломойский Виктор Пинчук Ринат Ахметов Деньги
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