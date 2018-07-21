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Топ-10 стран, гражданство которых можно купить: цены

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Гражданство Сент-Люсии стоит 100 тысяч
Гражданство Сент-Люсии стоит 100 тысяч

В мире есть 10 стран, которые открыто позволяют купить их гражданство – большинство из этих стран классифицируют как оффшорные.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме этой десятки, есть еще страны, где позволяют подать заявку на получение гражданства после ряда выполненных условий. Например, США. Однако процедура там значительно сложнее, чем просто вложение определенной суммы средств.

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Сколько нужно средств, чтобы получить гражданство:

Австрия – 23,7 миллиона долларов
Кипр – 2,4 миллиона долларов
Мальта – 1,1 миллиона долларов
Турция – миллион долларов
Вануату – 226,5 тысячи долларов
Гренада – 208,3 тысячи долларов
Сент-Китс и Невис – 150 тысяч долларов
Сент-Люсия –  100 тысяч долларов
Доминика – 100 тысяч долларов
Антигуа и Барбуда – 100 тысяч долларов

Теги: Деньги
Источник: 24 Канал
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